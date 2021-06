Prasklá dálnice z vedra je výjimka, jinde v Česku to nehrozí, říká ŘSD

K nehodě došlo v sobotu kolem patnácté hodiny, kdy vlivem vedra popraskala dálnice na 286. kilometru směrem na Ostravu. Lehce se při nehodě zranilo osm lidí včetně pěti nezletilých. Policie uzavřela úsek dálnice nejprve v jednom směru, později ze stejného důvodu obousměrně.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD

Podle policie vznikla po nehodě škoda 1,2 milionu korun na vozidlech a svodidlech. Máte již vyčíslenou škodu, která vznikla na dálnici vlivem vedra?

V tuto chvíli to neumím kvantifikovat. Domluvili jsme se na technickém postupu, na technologiích a na harmonogramu tak, abychom dálnici otevřeli co nejdříve. O výši nákladů nevím, ale nebudou astronomické. Předpokládám, že půjde o jednotky miliony korun.

Když máte harmonogram, můžete naznačit, kdy bude dálnice průjezdná?Dnes (v neděli) kolem třetí hodiny už navážíme techniku. Začnou se realizovat přípravné práce. Hlavní bourací práce se rozeběhnou v pondělí hned ráno kolem sedmé. Bourat budeme, odhadem, šest až sedm hodin.

Potom musíme zjistit stav spodních konstrukčních vrstev komunikace. Musíme je sanovat. Bude důležité, jak velká sanace bude třeba. V každém případě jsme už aktivovali betonárku, chceme v úterý začít betonovat. Otázka ovšem je, kdy skončíme s betonováním s ohledem na počasí, protože v průtržích mračen to nelze dělat.

Na zprovoznění dálnice to vypadá ve středu v noci či spíše ve čtvrtek. Objednali jsme rychletuhnoucí směs betonu. Nebudeme pracovat se standardní, která tuhne několik dní.

Pokud nebude třeba rozsáhlých sanačních zásahů, rozjet dálnici obousměrně bychom měli ve čtvrtek. Rozhodli jsme se, že opravu uděláme v obou směrech najednou, v každém směru jsou to tři zasažené betonové desky.

V dalších úsecích tyto problémy nejsou?

Preventivně jsme prošli celý úsek, který je tvořen 22 let starým betonem. Zhruba 1 800 metrů od tohoto místa jsme našli v levém jízdním pruhu ještě jednu lokalitu, která by teoreticky mohla znamenat podobné riziko. Nic se tam nyní neděje, ale mohlo by se dít. Při té příležitosti, když budeme mít nastartovanou betonárku, tak opravíme i toto místo. Hotové to bude spíše v pátek. Ale je to jen jeden jízdní pruh, takže nastane pouze lokální dopravní omezení.



Můžete ubezpečit veřejnost, že dálnice v Česku jsou v pořádku, že k podobným zvlněním nebude docházet?

Extrémní počasí trvá už několik dní. Nejvíce se aktivuje toto riziko u starých betonových desek, kde se prudce střídá hodně deštivé, chladné počasí s hodně horkým počasí s výrazným slunečním žárem. Pokud by těch míst na dálnicích bylo více, myslím si, že už by byly aktivní.

Máme perfektní přehled, kde je původní beton, protože asfaltu se to netýká. Na těch místech, která jsou starší, jsme zintenzivnili dohledovou činnost, jezdí tam naše asistence. Jsme permanentně na dálnici, i když je fakt, že rozvoj takovéto poruchy dokáže být hodně rychlý.

Jak moc rychle se může povrch dálnice takto narušit?

V tomto případě to bylo pár hodin, aniž by to bylo poznat. Následně to, když to řeknu lidově, začalo trochu drncat, ale stále se nic nedělo. Prudký, devastační rozvoj mohla být otázka patnácti dvaceti minut. Pak vznikne takovýhle stav jako „po výbuchu“.

V minulých letech jsme řešili ještě jeden vyskočený panel podobného rázu na dálnici D5 a podobné tendence měly původní panely na D1 kolem 160. kilometru. Tam jsme všechno opravili a na D5 i D1 už původní beton není.

Při této nehodě, která byla způsobena zvlněním dálnice, vznikla podle policejního mluvčího Libora Hejtmana škoda přes 1,2 milionu korun. ŘSD nějak řeší škodu, která vznikla řidičům na autech?

Domnívám se, že se mýlíte. Je sice pravda, že vyšetřování nehody je na Policii ČR, na inkriminovaném místě ale všichni řidiči kromě jedné řidičky reagovali správně a před nerovností zastavili.

Podle zákona 361 o provozu na pozemních komunikacích pokud oni dodržovali rychlost a pozornost, když zjistili, že je komunikace nesjízdná, tak zastavili. V tu chvíli tam přijela řidička, která se podle mého názoru plně nevěnovala řízení, a proto došlo k nehodě. Takže ano, řidiči zastavili kvůli stavu dálnice, ale příčinou nehody byla zřejmě nepozornost řidičky.

ŘSD má samozřejmě sjednané, že pokud dojde k poškození vozidla v majetku třetí strany v poměrně jasných momentech, protože stále platí povinnost řidiče se věnovat řízení a přizpůsobit jízdu stavu vozovky, vše se hradí z pojistky.

Uvedu příklad: po zimě v některých místech je neoznačený výmol, výtluk a dojde k poškození vozidla. Pak se vzniklá škoda hradí v rámci naší pojistky. Ale každý případ šetří pojišťovna. Není to tak, že všem, kteří si poškodili vozidlo na výtluku, ŘSD platí.