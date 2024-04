Mladý řidič se vyhýbal zvířeti, narazil do zdi a plotu. Auto skončilo na boku

14:26

Kvůli leknutí převrátil auto dvacetiletý řidič, který v sobotu boural v Jeseníku. Podle policie mu do cesty vběhlo zvíře a mladík strhl řízení. Vůz pak narazil do zdi, oplocení a do sloupu veřejného osvětlení a zůstal převrácený na boku. Škoda se odhaduje na 350 tisíc korun. Řidič vyvázl s lehkým zraněním.