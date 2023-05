Lékař, který se upíše Přerovu, dostane dotaci tři sta tisíc korun

Přerovská radnice proto dotace pro praktického lékaře a zubaře hodlá zvýšit na 300 tisíc korun. Do akce zahrne i stipendium pro budoucí stomatology, kteří se zavážou, že se do města jako zubaři vrátí a budou přijímat pacienty.

„Najít v Přerově praktického lékaře nebo zubaře, kteří si mohou dovolit rozšířit kartotéku, je stále problém. Stávající doktoři stárnou a mladí absolventi si otevírají praxi spíše ve větších městech,“ potvrdila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Radní hledání posílí nabídkou dotačního programu, který má lékaře nejen podpořit, ale i motivovat, aby se usadili v Přerově.

„Kromě toho se chtějí zaměřit i na budoucí stomatology, pro které je navržen nový stipendijní program. O záměru ještě budou 5. června rozhodovat zastupitelé,“ řekla mluvčí s tím, že dotaci mohou lékaři využít na vybavení ordinace, pořízení moderních lékařských přístrojů nebo na úhradu nájemného.

Dva lékaři, stejný počet bodů

Požádat o dotaci ve výši 200 tisíc korun mohli přitom lékaři poprvé už loni. „Protože dva praktici získali v hodnocení stejný počet bodů, rozhodli se zastupitelé podpořit lékaře, který si zřídil ordinaci v ulici Na Odpoledni – i lékařku s praxí na adrese U Výstaviště,“ uvedla Chalupová.

„Letos navrhujeme dotaci ještě vyšší, a to 300 tisíc, o kterou se mohou ucházet ti, kteří si zřídí novou ordinaci nebo převezmou některou ze stávajících,“ poznamenal náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský.

Protože se Přerovu najít zubaře nepodařilo, jelikož se nikdo na výzvu dotace ve výši 200 tisíc korun nepřihlásil, radní se rozhodli sumu navýšit na 300 tisíc.

„Dotace bude poskytnuta výlučně jednomu ze žadatelů, příjemce dotace bude vybrán podle bodových kritérií,“ upozornila vedoucí odboru sociálních věcí a školství Romana Pospíšilová.

Úplnou novinkou má být stipendijní program, který je určen budoucím zubařům v posledních dvou letech studia. „Ti mohou získat až 300 tisíc za dva akademické roky, pokud se „upíšou“ k tomu, že po ukončení studia budou působit v Přerově – a to opět buď v nové ordinaci, nebo v převzaté,“ podotkla mluvčí.

„Absolvent se ve smlouvě zaváže, že bude vykonávat povolání zubního lékaře na území Přerova v rozsahu dvojnásobku akademických let, po které mu bylo poskytnuto stipendium. Když dostane stipendium na dva roky studia, musí v Přerově mít zubní ordinaci čtyři roky,“ upřesnil náměstek Lichnovský.

Pokud pro dotační a stipendijní program zvednou ruku i zastupitelé, budou formuláře žádosti k dispozici od 6. června na webových stránkách města, na odboru sociálních věcí a školství a v Městském informačním centru.

„Žádosti do všech tří programů by se pak měly přijímat od 7. července do 13. října,“ řekla Chalupová.

Přerovští radní také schválili návrh na výběrové řízení na uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami. „Konání výběrového řízení je totiž nezbytným krokem ke vzniku nové ambulance praktického lékaře pro dospělé a stomatologa,“ vysvětlila mluvčí.