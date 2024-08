Koza na stromě jako kořist, levharti ze zoo si připomněli lov v divočině

„Ošetřovatelé usmrcenou kozu zavěsili na kladku, aby levharti museli při jejím dobývání uplatnit své přirozené instinkty spojené s lovem. Současně se tak naplnil význam slova enrichment, což je činnost směřující k obohacení života zvířat, která jsou chována v lidské péči,“ uvedla zooložka Jitka Vokurková.

Do zmíněného enrichmentu patří vše, co souvisí s prostředím zoologické zahrady, v níž zvíře žije, s jeho krmením, ale i zábavou.

„Zahrady dnes dbají na to, aby výběhy byly co největší a vzhledem se přiblížily přírodnímu prostředí, jež připomíná domovinu zvířat. Potrava představuje nejčastější způsob využití enrichmentu,“ přiblížila mluvčí zahrady Iveta Gronská.

„Shánění potravy i lov kořisti zaberou v přírodě mnoho času. Proto je pro zvíře podnětné, když nedostane své krmení připravené pouze do misky a k jeho získání musí vyvinout nějakou činnost,“ dodala.

Levharti čínští jsou v zoo jen dočasně

Oblíbeným postupem jsou třeba vydlabané dýně, zamrazení potravy do ledu, naplnění bambusového tubusu červy, případně jakékoliv pletence z hasičských hadic, v nichž může být potrava také uschována. A jaguárům či levhartům se maso věší do výšky za pomoci kladky.

„Vhodným druhem enrichmentu je i čichový, kdy se do výběhu umisťují různé pachy, které velké kočkovité šelmy stimulují k aktivitě,“ doplnila Gronská.

Zoologické zahrady obvykle k přípravě loveckého zážitku pro šelmy využívají svá zvířata, která utratila v souladu s etickým kodexem kvůli nemoci, vážnému úrazu, pokročilému věku či přemnožení.

Pro predátory ovšem jejich těla stále představují masitou potravu, jakou běžně dostávají. Na Svatém Kopečku bývá podobná situace k vidění řádově několikrát do roka.

Sourozenecký pár dvouletých levhartů čínských je na rozdíl od levhartů mandžuských v olomoucké zoo pouze na dočasné návštěvě ze zahrady v Liberci.

„Setrvají zde do doby, než pro ně na základě rozhodnutí koordinátora bude vybrán nový domov a současně do příchodu dalších levhartů mandžuských do Zoo Olomouc,“ sdělila už dříve zooložka Vokurková. Ve volné přírodě se pohybuje pouze posledních několik set jedinců tohoto člověkem ohroženého druhu.