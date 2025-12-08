Auto s trojicí teenagerů skončilo na střeše, test u řidiče odhalil pervitin

O velkém štěstí může mluvit dvojice mladých dívek i stejně starý řidič, který je vezl po Jesenicku. Na mokré silnici jel totiž příliš rychle a vůz skončil na střeše. Všichni ale vyvázli bez zranění.
Osmnáctiletý mladík jel po mokré silnici příliš rychle, vůz v němž vezl dvě...
Osmnáctiletý mladík jel po mokré silnici příliš rychle, vůz v němž vezl dvě vrstevnice skončil na střeše. | foto: Policie ČR

Škoda Octavia se převrátila na silnici II/457 poblíž Zlatých Hor v pátek o půl třetí odpoledne.

„Podle zjištěných informací osmnáctiletý řidič jedoucí od obce Mikulovice nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně technickému stavu komunikace. Na mokré silnici najel na nezpevněnou krajnici a s autem se převrátil na střechu,“ popsala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Řidič i dvě spolujezdkyně ve věku 17 a 18 let vyvázli bez zranění. Dechová zkouška měla u šoféra negativní výsledek, test na drogy ale ukázal pervitin.

„Mladík se poté podrobil lékařskému vyšetření spojeným s odběrem biologického materiálu. Hmotnou škodu vyčíslili policisté předběžně na 50 tisíc korun, nehodou se i nadále zabývají,“ uzavřela Skoupilová.

