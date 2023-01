Nová multifunkční hala, nebo oprava plechárny? Určitě má přibýt kluziště

Loni představil olomoucký podnikatel Richard Morávek svou vizi víceúčelové haly, kterou chce postavit v bývalém vojenském areálu podél Velkomoravské ulice. Hokejová utkání by tam mohlo sledovat přibližně 7 500 diváků.

Developerská skupina Redstone Real Estate (RSRE) by komplex za odhadovaných 1,8 miliardy korun zafinancovala, veřejný sektor by podle jejího návrhu přispíval ročně zhruba 37 milionů korun na provoz. Na Olomouc by z toho připadalo třicet milionů.

Politici se tehdy usnesli, že rozhodnutí nechají až na dobu po říjnových komunálních volbách.

„Abychom se mohli nabídkou developera zabývat, musíme znát i jiné varianty. Analýza má být hotová do května, aby mohla jít do červnového zasedání zastupitelstva,“ řekl investiční náměstek olomouckého primátora Miloslav Tichý (ANO). Za studii město zaplatí 790 tisíc korun.

Ledová plocha na stadionu zastřešeném v roce 1967, kde svá domácí utkání hraje také extraligový celek olomouckých hokejistů, je jediná pro celé město. Je tak vytížená od brzkého rána do noci. Propočty nákladů se proto budou věnovat i přidání jednoho či dvou dalších kluzišť.

„Varianta Velkomoravská je plocha v multifunkční hale využívané i jinými způsoby než jako led. Pro hokejisty by tedy šlo o zhruba 26 domácích zápasů za rok,“ řekl Tichý.

Úsporná varianta rekonstrukce počítá se 600 miliony

Vedle arény by stálo druhé kluziště, další by mohlo být v malé hale u současného stadionu v Hynaisově ulici. „Dnes malá hala existuje, ale není v ní led. Stavělo by buď město, nebo soukromník,“ zmínil Tichý.

Malá hala je součástí také druhého scénáře, jímž je postupná rekonstrukce stávajícího zimního stadionu. O tu usilovalo už několik politických reprezentací, naposledy v minulém volebním období, kdy mělo jít o přestavbu na moderní sportoviště za zhruba miliardu a půl.

Nepodařilo se ale získat klíčové dotace. Úsporná podoba rekonstrukce by podle pozdějších odhadů úředníků přesáhla 600 milionů korun.

V úvaze je i nová městská hala

Poslední zadanou možností je výstavba nové haly se dvěma ledovými plochami na zelené louce. Investorem by bylo město.

Smyslem je zjistit, kde se nyní pohybují ceny za novostavbu sportoviště. Započítány budou i náklady za pozemek, o konkrétním místě se však zatím nejedná.

Nechat posoudit nabídku developera v září navrhl tehdejší radní Martin Major, nynější člen opozice (Spolu). „Věřím, že přípravy budou co nejkratší a brzy se bude stavět. Je potřeba šlápnout na plyn a říct si, jaká bude budoucnost bruslení ve městě,“ uvedl.

Neskrývá, že nejbližší je mu myšlenka nové haly ve Velkomoravské. „Raději se spojím s profesionálem, který ví, co dělá, než s nadšeným amatérem. Není to postavení silnice nebo mostu, aréna bude potřebovat celoroční správu a vymýšlení náplně,“ řekl Major.

Výhodu vidí i v možnostech rychleji reagovat na požadavky nejvyšší hokejové soutěže. „Nároky na extraligu se neustále stupňují. Řešili jsme nové osvětlení, mantinely. Soukromý partner může být pružnější. Městský rozpočet funguje v ročních obdobích a velice složitě se v jejich průběhu mění,“ dodal.

Atmosféra versus standardní komfort

Firma si už udělala vlastní propočty. „Realizace multifunkční arény v lokalitě Velkomoravská za námi navrhovaných podmínek představuje pro Olomouc v horizontu třiceti let významnou úsporu,“ sdělil za RSRE mluvčí Petr Hlávka.

Podle něj by město ušetřilo minimálně jednu miliardu oproti postupu, kdy by s využitím úvěru opravilo stávající zimní stadion a realizovalo u něj malou halu. Při hladkém průběhu přípravy uvedl jako reálný rok dokončení 2026.

Fanoušci olomouckých kohoutů mají ke stárnoucímu stadionu nostalgický vztah. Lepší zázemí by nicméně uvítali.

„Naši plecharénu mám rád a nerad ji budu opouštět, protože přispívá k pekelné atmosféře, kterou dokážeme vytvořit. Na druhou stranu vím, že pro mnoho lidí je překážkou, proč chodit na hokej,“ poznamenal například jednatřicetiletý Dan, který olomoucký hokej sleduje od roku 2007.