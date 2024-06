Zmírní horko i následky přívalového deště. Ozeleněné střechy zažívají boom

Boom ozeleněných střech Projektů, jejichž výsledkem jsou zelené střechy, vysazené střešní terasy a zahrady nebo celé zazeleněné fasády, raketově přibývá. Tempo růstu tohoto odvětví mezi lety 2021 a 2022 dokonce výrazně překonalo vývoj tuzemského pozemního stavitelství. „Rostlo o 10,7 % oproti poklesu stavitelství o 3,2 %. Může za to i čím dál častější požadavek investorů a obyvatel po zeleni v nově urbanizovaném území,“ komentoval čísla předseda Rady odborné Sekce Zelené střechy Pavel Dostal. Na projekty lze získat dotaci z programu Nová zelená úsporám. „Na rodinný dům lze získat až 100 tisíc korun na projekt zelené střechy a u bytových domů až do 400 tisíc,“ nastínila Karolína Bočková ze společnosti Austrotherm. Od července 2022 platí pro právnické osoby a veřejné instituce nová motivační vyhláška. „Pokud na budově mají zelenou střechu, hradí snížený stočný poplatek za srážkovou vodu. V evropském měřítku jde o výjimečně progresivní úpravu,“ podotkla ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně Jana Šimečková. Do ozelenění střešních konstrukcí nejčastěji investuje soukromý sektor, loni stál za víc než třemi čtvrtinami všech projektů. Vegetační střechy se objevují především na rodinných domech (48 procent), komerčních objektech (15 procent) a bytových domech (15 procent). Necelou čtvrtinu zelených střech instalovali zástupci veřejného sektoru na školách a dalších institucích.