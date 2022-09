Navzdory zdražování vstupů postaví v Olomouci přes tisíc nových bytů

Česká investorská a developerská skupina JTH se nyní chystá spustit prodej bytových jednotek ve čtyřech dalších budovách v lokalitě mezi ulicí Na Šibeníku a třídou Míru.

Stejně jako už prodaných 180 bytů z první etapy jsou součástí projektu Byty Šibeník. Nově se připravuje 268 bytů s dispozicemi 1+kk až 4+kk.

„U druhé etapy předpokládáme zahájení výstavby na jaře příštího roku,“ uvedl Roman Wurzel z prodejní kanceláře skupiny JTH. Podle něj stavba potrvá zhruba dva roky.

„Takže když přičteme kolaudaci a další věci, byty bychom chtěli předávat nejpozději koncem roku 2025,“ doplnil. Ke každému bytu je možné přikoupit parkovací místo a sklepní kóji.

Nabídnou i soukromé zdravotní středisko

Součástí vznikající čtvrti, kterou prochází i nová ulice Jiřího Pelikána, je prodejna Lidl. Otevřít má v pondělí. V plánech je také privátní zdravotní středisko.

O dalších 208 bytech, z nichž část už se prodává, informují na svém webu developeři stojící za Holandskou čtvrtí.

Sedmá etapa tvořená dvěma domy je poslední, která poblíž nákupního centra Olomouc City vznikne. Šedesátimetrový byt 2+kk s podobně velkou předzahrádkou stojí 4,9 milionu korun.

Stavební ruch je patrný i na poloostrově u nákupního centra Šantovka, kde vznikají bytové domy pod názvem Šantovka Living. Dohromady jich má být dvanáct s přibližně 230 byty.

„První dvě etapy, což znamená celkem čtyři budovy, jsou aktuálně v procesu intenzivní výstavby. Obě jsou již téměř prodané,“ řekl za developerskou společnost Richarda Morávka Redstone Real Estate Petr Hlávka

„Vzhledem k velké poptávce teď spouštíme prodej třetí etapy, tedy dalších dvou bytových domů. První obyvatelé se budou moci stěhovat již na jaře 2023,“ popsal Hlávka.

Šantovka Living představuje luxusnější rezidenční bydlení. Byt 2+kk s plochou 60 metrů čtverečních, terasou a zahradou se nabízí za téměř šest milionů korun.

Vojenské opravny se promění na byty

Stejná firma chystá velkou proměnu bývalých vojenských opraven podél Velkomoravské ulice. Demolice v rozsáhlém území mají v případě příznivého počasí skončit letos.

„Souběžně pracujeme také na architektonické studii, která řeší pojetí celého sedmnáctihektarového areálu a jeho proměnu v moderní městskou čtvrť. Pokud vše půjde dle plánu, výstavba může začít v roce 2024,“ nastínil Hlávka.

Společnost už dříve uvedla, že za náklady odhadované na patnáct až dvacet miliard korun chce v horizontu patnácti let postavit dvanáct bloků bytových domů, komerční nemovitosti, obchodní prostory, kanceláře, školu i školku. Součástí plánů je také víceúčelová aréna pro sport a kulturu, o níž teď investor jedná s městem.

Přibližně 450 bytů chce u olomouckého hlavního nádraží nabídnout investiční skupina DRFG. Na jaře informovala, že od letošního října do roku 2025 postaví v místě současného brownfieldu i kanceláře a prostory pro maloobchod.

„Od původního konceptu projektu jsme neodbočili. Další fáze jsou v tuto chvíli v jednání a nic není rozhodnuto,“ sdělila za skupinu její mluvčí Monika Brichtová.

Výstavbu nezastavily ani vysoké ceny a nedostatek materiálu

Ve velkém se dál staví i přesto, že ceny šplhají nahoru a bývá problém sehnat stavební materiál.

„Krize se pochopitelně projevuje. Nejen ve stavebních materiálech, ale tím, jak vláda roztočila inflační kolotoč, promítá se to do rostoucích nákladů na mzdy, paliva, energie, takže musíme průběžně aktualizovat ceníky,“ komentoval situaci ředitel projekční společnosti Alfaprojekt Olomouc Pavel Vrba.

Podle něj už za měsíc může být jiná cena než nyní. „Je to o tom, kdo má dlouhodobě nasmlouvané zakázky,“ podotkl.

Rostoucí ceny však někdy vedou developery ke zvyšování cen i po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, jejíž součástí už bývají inflační doložky. Kupující většinou na změnu přistoupí.

„Například se kvůli covidu natáhly doby dokončení, mezitím vzrostly ceny stavebních prací, a tak jednali developeři o poměrně velkých navýšeních cen, v řádech statisíců korun,“ přiblížil ředitel olomoucké realitní kanceláře Dachi Marek Novotný.

Vzhledem k vývoji trhu proto kupcům doporučuje mít pro podobné případy ještě další peníze stranou.

Nastavené ceny jako konečné garantuje jen někdo

„Máme to nastavené tak, že v průběhu stavby vybereme od klientů dvacet procent z celkové ceny bytu. Jakmile zkolaudujeme a byty jsou připravené k předání, podepisujeme kupní smlouvu, lidé doplatí a my jim předáme byt. Ceny platí celou dobu,“ ujistil Wurzel z JTH Group.

Je pravděpodobné, že více bytů než dříve obsadí nájemníci. „Lidé, kteří by před dvěma lety měli na koupi bytu, na ni dnes nedosahují, nebo jen těsně, nechtějí jít do nejistot a volí pronájem,“ řekl Novotný s tím, že někdy se tak rozhodují i ti, kdo by na byt měli.

Podle něj jdou raději do podnájmu a vyčkávají na příznivější podmínky pro koupi. „Olomouc je v Česku anomálie, protože univerzita s 23 tisíci denních studentů má jen kolem pěti tisíc lůžek na kolejích. Investoři, kteří si koupí a chtějí pronajímat, tady nemusejí mít obavu,“ poukázal Novotný z Dachi.

Podle makléřů už lze zpomalení růstu cen sledovat. „Trh přestává reagovat na předražené panelové byty, které jsou vždy lakmusovým papírkem a ukazují chování trhu. Dnes jsou třeba i byty nabízené tři čtyři měsíce a nikdo je nevezme a nejde ani na prohlídku,“ poznamenal Novotný.

Olomouc výrazně táhne celý kraj, kde letos za první tři měsíce Český statistický úřad evidoval 763 dokončených a 470 zahájených bytů. Šlo o čtvrtou nejvyšší hodnotu mezi regiony po Středočeském kraji, Praze a jižní Moravě.

Webová databáze kvality života Kde je dobře uvádí v Olomouci cenu za metr čtvereční bytu nebo domu zhruba 31,5 tisíce korun. V Ostravě je hodnota 19 tisíc, v Brně asi 39 tisíc a v Praze 61 tisíc korun.