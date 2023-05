Zdražení olomoucké MHD je terčem kritiky, chystá se však i bezhotovostní placení

Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) argumentuje náklady na obsluhu nové tramvajové tratě, celkovým zdražováním i chystanou modernizací.

Opozici se nelíbí zdražení časových kuponů a chybí jí rovněž levnější jízdenka na kratší dobu, než bude dvacetikorunová na čtyřicet minut.

Zlevněná jízdenka podraží o korunu na deset korun, citelnější bude cenový skok u celodenního jízdného, a to z 23 na 40 korun u zlevněného a ze 46 na 80 korun u plného.

Určitou kompenzací je zvýšení věkového limitu u juniorů, který bude nově platit od šesti do osmnácti let, nikoli jen patnácti. SMS jízdenka bude stát 22 místo 18 korun, což dopravce vysvětluje provizí zprostředkovatelů.

„Od roku 2020 došlo k rozšíření poskytovaných služeb v řadě oblastí, z čehož nejdůležitější je prodloužení a obsluha tramvajové tratě na Nové Sady,“ uvedl předseda představenstva Dopravního podniku města Olomouce (DPMO) Jaroslav Michalík.

Současně s navýšením provozních nákladů se na hospodaření DPMO podle Michalíka projevují i dopady energetické krize a inflace.

„Dopravní podnik původně navrhoval jízdné 22 nebo 24 korun, ale rada města rozhodla o postupném navyšování, které odráží rostoucí ceny vstupů a nároky na plánované investice,“ doplnila mluvčí DPMO Anna Sýkorová.

Město nemyslí na své obyvatele, kritizuje opozice

Kritika na dopravní podnik ale nemíří tolik za zdražení jednorázové jízdenky jako za vyšší cenu časových kuponů.

„Olomouc by měla jít víc směrem ke svým obyvatelům, tedy časové jízdenky navyšovat procentuálně jen nepatrně, zatímco u jednorázových, využívaných spíše návštěvníky, bych se nebál zdražit klidně na 25 korun,“ řekl člen dozorčí rady DPMO a opoziční zastupitel Josef Kaštil (SPOLU).

Cena měsíčního kuponu pro dospělé vzroste z 350 korun na 400 korun, čtvrtletního z 900 korun na 1000 korun a ročního z 2 950 korun na 3 200 korun. V dubnu 2020 přitom dopravní podnik celoroční jízdenku o 250 korun zlevnil, aby lidi motivoval k jejich nákupu.

„Jsem nicméně rád, že nově bude možnost rozfázovat platbu, protože ne pro každého je snadné zaplatit naráz. Navíc když člověk platí nepřetržitě deset měsíců, měl by mít bonus zdarma nebo velmi zvýhodněnou cenu,“ dodal Kaštil.

Část cestujících by dlouhodobě uvítala i možnost jízdenky s kratší platností, která by stačila například na ujetí několika zastávek z okrajových částí nebo od nádraží do centra.

„Tato myšlenka se objevila v programu jedné politické strany v rámci předvolební kampaně v komunálních volbách 2022. DPMO o této variantě neuvažoval,“ sdělila Sýkorová.

Desetikorunová jízdenka na 10 minut nebude

Desetikorunovou jízdenku na deset minut prosazovalo i opoziční sdružení stran STAN a Zelení.

„Levnější jednorázovou jízdenku pro krátkou jízdu nabízí polovina krajských měst. Stejně tak polovina krajských měst nabízí zdarma, nebo téměř zdarma jízdné pro žáky základních škol,“ reagovalo sdružení v prohlášení.

Za nezvládnuté považuje i zdražení jízdného spolu s chystaným plošným zpoplatněním parkovného.

Podle Kaštila nicméně dojde na kratší jízdné za rok až dva v souvislosti s elektronickým odbavováním cestujících.

„Spolu s možností platit kartou se nějaká zlevněná jízdenka nabízí. I když se jí dopravní podnik brání, což chápu, protože lidé by utratili méně za jízdné a tuto ztrátovost by musel řešit dokrytím někde jinde,“ řekl Kaštil.

Nový odbavovací systém

Zvýšené jízdné chce dopravní podnik využít právě na pořízení nového odbavovacího systému a smart technologií.

„Letos předpokládáme zahájení soutěže na dodavatele systému, který po bezhotovostní platbě v tramvaji či autobuse vydá jízdní doklad umožňující přestup k ostatním dopravcům,“ přiblížila mluvčí dopravce Sýkorová.

Jde o zónu 71 Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK). „Systém by měl být připraven na budoucí takzvané bezpapírové řešení, které bude možné spustit po propojení systémů olomouckého dopravního podniku a IDSOK,“ doplnila.

DPMO se také chystá vysoutěžit dodání nové digitální rádiové sítě, která umožní přenosy velkých objemů dat. Sloužit bude například ke zjištění aktuální polohy vozidel nebo zpoždění.

Radnice chystá příští rok od dubna do listopadu modernizace tramvajové dráhy včetně protihlukových opatření na ulicích Brněnská a Hraniční.

„Dále chceme projektově připravit rekonstrukci tramvajové trati v ulicích Palackého, Litovelská, třída Míru. Budeme také pokračovat v projektové přípravě třetí etapy tramvajové trati Nové Sady a Povel po zastávku Jižní,“ uvedl investiční náměstek primátora Miloslav Tichý (ANO).