Klíčové pro obrněnce jsou i firmy z kraje, zapojí se do obřího armádního tendru

Na post pěti klíčových českých partnerů švédského projektu se dostaly hned dvě firmy z regionu: Meopta Přerov a společnost Excalibur Army, jejíž výrobní závod sídlí ve Šternberku. Právě zapojení českého obranného průmyslu je důležitou součástí smlouvy.

„S pěti hlavními dodavateli z řad českého průmyslu (státní podnik VOP CZ, Excalibur Army, VR Group, Ray Service a Meopta - optika - pozn. red.) má již výrobce uzavřenou smlouvu. S ostatními subjekty českého obranného průmyslu uzavře smlouvu do konce letošního roku,“ informovala mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková. Podle ministerstva se celkem do zakázky zapojí na tři desítky podniků.

Excalibur Army bude spolu se společností VOP CZ dodávat pro obrněnce otočné věže, Meopta zajistí optické přístroje.

„V současné době naplno běží spolupráce s BAE na tomto projektu tak, aby byl splněn daný časový harmonogram. Excalibur Army bude mít na starosti kompletaci věží pro vozidla CV90 a bude je v roli subdodavatele dodávat státnímu podniku VOP CZ. Ten zajistí finalizaci vozidel pro Armádu ČR,“ popsal Andrej Čírtek, mluvčí Czechoslovak Group, jejíž je Excalibur Army součástí.

Společnost zaměstnává 700 lidí a zabývá se výrobou, vývojem, modernizací a opravárenstvím vojenské techniky.

Zaměřovače s taktickou výhodou

Meopta se postará o výrobu unikátní zaměřovací technologie pro systém řízení palby.

„Firma se bude podílet na výrobě zaměřovacího systému UTAAS. Jedná se o zajištění celé výroby a testování kompletního systému pro společnost SAAB, která je jeho subdodavatelem,“ popsal Pavel Šťastný, obchodní ředitel sportovní, vojenské a průmyslové optiky v Meoptě.

UTAAS je zkratka anglického označení Universal Tank and Anti-Aircraft Fire Control System, což v překladu znamená univerzální tankový a protiletecký systém řízení palby.

Jak uvádí společnost BAE Systems, technologie UTAAS mimo jiné umožňuje udržovat přímou palbu bez ohledu na pohyb vozidla, protože systém automaticky otáčí hlaveň tak, aby zůstávala namířena na cíl. To v boji představuje klíčovou taktickou výhodu.

Známá přerovská firma si už podle Šťastného vyjednala se zmíněnými švédskými společnostmi strategickou spolupráci na dalších projektech, a bude se tak významně podílet na výrobě UTAAS zaměřovačů pro všechny nadcházející dodávky CV90 jak pro Česko, tak například i Slovensko či další země.

Meopta je tradičním dodavatelem špičkových optických systémů nejen pro českou armádu, ale i mnoha dalších z NATO.

„Meopta patří mezi strategické firmy českého obranného průmyslu a zároveň k významným zaměstnavatelům v regionu. Současný konflikt na Ukrajině ukazuje, jak důležité je mít výrobce vojenské techniky na svém území a mít s nimi dobré vztahy,“ řekla loni ministryně obrany Jana Černochová během své návštěvy podniku, který zaměstnává 1 700 lidí a svou produkci vyváží do více než sedmdesáti zemí světa. Vyvíjí a vyrábí pokročilé optické a optoelektronické systémy - od vojenské a sportovní optiky přes polovodiče a digitální kinoprojekci až po lékařské a průmyslové aplikace.

První desítku obrněnců by mohli čeští vojáci dostat v roce 2026 a do roku 2030 by pak armáda měla mít všechna objednaná vozidla v různých modifikacích včetně výukových simulátorů. Z celkové zakázky má český průmysl získat alespoň čtyřicet procent. Součástí smlouvy je i licenční ujednání.

„Je to naprosto zásadní a strategická věc. Česká republika díky tomu bude moci zcela samostatně opravovat dodané CV90, vyrábět pro své účely nové a vyvíjet nové varianty,“ potvrdil pro natoaktual.cz zástupce švédského výrobce BAE Systems Hägglunds v Česku Mikael Segerman. Výrobce už dodal více než 1 400 vozidel v 17 variantách pro evropské země, z nichž pět je členy NATO.