Primátor Olomouce Žbánek kvůli zvolení poslancem rezignoval, střídá ho Ferancová

Žbánek byl primátorem Olomouce od listopadu 2018, složení funkce primátora v případě souběhu s působením ve sněmovně avizoval už před volbami. Před hlasováním zastupitelstva zmínil, že pro něj jde o technický bod.
„Považuji to za profesní, nikoli životní rozhodnutí. Jako zastupitel, občan města budu dál působit v komunální politice. Věřím, že bude ochota nového vedení naslouchat názorům bývalého primátora, stejně jako jsem to dělal já,“ řekl končící primátor. Své nástupkyni popřál, ať ji primátorský řetěz netíží, ale přináší jí také radost.
V sérii poděkování, která hlasování předcházela, zazněla slova členů koalice složené z ANO, hnutí ProOlomouc, Pirátů a hnutí spOLečně, ale také opozice.
„Děkuji za tři roky spolupráce v zastupitelstvu i radě. Vnímám tě jako člověka, který přinesl proti předchozím obdobím do Olomouce modernizační agendu a málokterý primátor měl město tak prochozené,“ prohlásil například náměstek pro rozvoj a IT Tomáš Pejpek (ProOlomouc).
„Pana primátora jsme do Prahy vyslali za Olomouc i jiná krajská města, aby napravil to, co cítíme jako nespravedlnost,“ uvedl investiční náměstek Miroslav Tichý (ANO) v narážce na rozpočtové určení daní. To se nicméně nezměnilo ani v době, kdy byl premiérem, případně ministrem financí šéf ANO Andrej Babiš.
Zvolen byl i náhradní radní
Martin Major z ODS rozhodnutí nekumulovat funkce podpořil a připomenul, že dříve se stejně rozhodl i primátor za občanské demokraty Martin Novotný. Zbytek období ve vedení radnice za něj v roce 2014 dokončil právě Major.
Ferancová se primátorkou stane 1. ledna. Právě stanovené datum Major rozporoval z právního hlediska. Právní odbor magistrátu ale vše konzultoval s ministerstvem vnitra a resort takový postup posvětil.
Jelikož Žbánek opustil i radu města, bylo nutné doplnit také její složení. Novým radním zastupitelstvo zvolilo ekonoma Tomáše Sýkoru z ANO. Podle části opozice to však nutné nebylo.
„Mám zato, že ustanovovat nového náměstka na období fakticky zhruba do půlky roku je nadbytečné. Jisté by se to zvládlo i kdyby Miroslav Žbánek zůstal v radě třeba jako neuvolněný,“ domnívá se Matouš Pelikán (KDU-ČSL).