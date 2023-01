Lidé na Olomoucku chtějí stavět, o pozemky je i přes krizi velký zájem

Zájemcům o stavbu rodinného domu se nabízí příležitost na venkově. Podobná situace je k vidění i v dalších menších obcích Olomouckého kraje. Lidé toužící po vlastním domě mají totiž omezené možnosti - ve větších městech leckdy pozemek téměř nemají šanci sehnat.

„V pondělí jsme spustili podávání žádostí, poběží do konce ledna. Rozjelo se to docela dobře, uvidíme, jak to bude pokračovat,“ shrnul troubelický starosta Michal Poštulka.

Příklad obce stojící poblíž Uničova potvrzuje, že o stavební pozemky je zájem i v období ekonomické krize. Zatímco v některých velkých městech už se dá totiž na vhodné místo narazit jen se štěstím, na venkově jsou šance vyšší.

Elektronické aukce

Vsadit na to hodlá třeba i nedaleká ves Žerotín. Tam po zhruba deseti letech příprav zahájili v listopadu elektronickou aukci šesti pozemků. I když malý ohlas byl, nakonec na prodej nedošlo. Obec nicméně chystá v příštích týdnech vyhlásit další kolo, tentokrát s větší propagací.

„Celkem máme dvanáct parcel o jednotlivé rozloze přibližně 890 metrů čtverečních. Rozděluje je komunikace, takže šest je nalevo a šest napravo. Letos bychom určitě chtěli prodat jednu stranu, abychom mezi parcelami neměli díry,“ přiblížil plány starosta Robert Venský.

Metr čtvereční je za 1 500 korun, minimální cena pozemku se tak pohybuje kolem 1,3 milionu. Náklady obce přesahující deset milionů by se jí tak mohly vrátit.

„Celkově na tom asi nic nevyděláme. Vrátí se nám peníze, které jsme investovali do koupě a zasíťování,“ dodal Venský. Noví majitelé budou mít na dostavění domu pět let.

Trh s pozemky neochladl

V Troubelicích bude lhůta dokonce sedmiletá. „Museli jsme změnit podmínky oproti předchozí nabídce, loni tolik zájem nebyl, šli jsme tedy s cenou dolů. S novým vedením obce jsme chtěli lidem udělat parcely, respektive stavbu domu dostupnější. Setkalo se to docela s ohlasem,“ řekl Poštulka k pozemkům o výměře 880 až 1 592 metrů.

„Věříme, že za rok dva tři se situace vrátí k normálu, a lidé budou mít lepší možnosti začít stavět. Naším záměrem je jednak poskytnout místním příležitost stavby rodinného domu a zároveň je cílem obce lákat i zájemce z okolí, aby se nesnižoval počet obyvatel,“ dodal starosta.

Zájemcům by nemuselo vadit ani to, že cesta autem z hranice okresu do Olomouce se blíží 45 minutám.

„Cena se samozřejmě se vzdáleností od centra snižuje. Zájem o stavební pozemky je každopádně pořád skoro všude, lidé chtějí stavět. Parcel dlouhodobě ubývá, takže i v současné době, kdy trh nemovitostí zažívá pokles, jsou stavební pozemky specifickou komoditou, která se přinejmenším drží, pokud rovnou dál neroste,“ uvedl ředitel Hanácké realitní kanceláře Petr Korytar.

Ten podotkl, že obce nepotřebují oproti developerům nutně vydělat. Rozdíl je vidět například na cenách komerčního projektu na Bouzově, kde metr stojí kolem tří tisíc.

Ve Šternberku jedinečná příležitost

Šance bydlet v novém domě by se měla výhledově naskytnout rovněž ve Šternberku v lokalitě nad nemocnicí. Radnice se dohodla s developerem, za prodej 9 600 metrů čtverečních chce město dopravní a technickou infrastrukturu, jež se pak stane jeho majetkem.

V takovém případě by mohl zaplatit nejnižší nabídkovou cenu 600 korun za metr.

„Jde o komunikace, kanalizace, odvodnění dešťových vod a podobně. Předpokládám, že v následujících týdnech půjde nabídka do rady města a následně do zastupitelstva. Schválí se prodej a podepíše se smlouva o smlouvě budoucí kupní,“ sdělil starosta Stanislav Orság.

Jak firma z Olomouce s pozemky naloží, se teprve uvidí. „Je na investorovi, zda bude prodávat prázdné zasíťované pozemky, nebo tam postaví domy a ty bude nabízet. Územní plán tam nicméně umožňuje pouze rodinné domy,“ zmínil Orság s tím, že ve Šternberku už se jinak volné parcely sehnat nedají.

Za podobnou cenu prodává pozemky bez připojení na energie a kanalizaci i Město Libavá. Loni byli kupci dva, zatím ale obec netlačí na to, aby se jejich počet zvýšil.

„Nemáme na to vázané žádné finance, nepotřebujeme nic zpátky jako některé obce,“ sdělila starostka Štěpánka Tichá. Nevylučuje však, že nové zastupitelstvo může časem přijít s jiným pohledem.

„Úbytek obyvatel nezažíváme, lidé se kvůli nynější situaci spíš vrací, třeba děti rodičů, již zde žijí. Máme vodovod, novou kanalizaci, školu i školku, naší devízou je čistý vzduch,“ podotkla Tichá. I odtud je to do Olomouce autem zhruba 45 minut.