Vyplavení dostanou na obnovu bydlení až tři miliony. Řeší se, jak obejít exekuce

Druhá vlna voucherů bude v dubnu Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí v dubnu druhé kolo dotací na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách. Na vouchery půjde v Olomouckém stejně jako v Moravskoslezském kraji opět deset milionů korun. „Shodli jsme se i s kraji na druhé vlně, protože zájem chceme uspokojit. Druhá vlna, která bude avizována, předpokládám, během dubna, bude za stejných podmínek. To znamená, my budeme dávat deset milionů korun za ministerstvo, respektive za stát, a po pěti milionech přispějí kraje. Budeme to cílit na podzimní sezonu, od září do listopadu,“ uvedl ministr Kulhánek. První etapa dotací na zvýhodněné pobyty byla vyhlášena na začátku roku. Vouchery v hodnotě deseti milionů vyčerpali lidé na pobyt v hotelech, penzionech, chatách či apartmánech v Olomouckém kraji během půldruhého dne, v sousedním Moravskoslezském kraji do týdne. (ČTK)