Brali SSD disky i mobily. Čtyři muži v práci nakradli zboží za 2,5 milionu

14:02

Elektroniku za bezmála dva a půl milionu korun postupně rozkradli a prodali čtyři zaměstnanci firmy z Kojetína na Přerovsku. Pracovníci, kteří mohli i do běžně nepřístupných částí skladu, se takto obohacovali od ledna do dubna letošního roku. Policisté je nyní obvinili z krádeže, hrozí jim až deset let vězení.