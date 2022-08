Dívka z Olomoucka zameškala ve škole přes tisíc hodin, policie stíhá rodiče

„Kriminalisté je viní z toho, že jako rodiče a zákonní zástupci mladistvé dcery zanedbávali péči o její povinnou školní docházku, a tím jí umožnili vést zahálčivý život,“ uvedla policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Pětapadesátiletá žena a o šest let starší muž nechali dívku zanedbat více než 1 100 vyučovacích hodin. Teenagerka tak dorazila do školy zcela výjimečně, neboť to představuje přibližně přes 34 týdnů nepřetržité absence. To je zhruba 8,5 měsíce, tedy v podstatě skoro celý školní rok.

„V případě prokázání viny a odsouzení hrozí oběma obviněným až dvouletý pobyt za mřížemi,“ doplnila Vaňharová.

Počtem zameškaných hodin se tento případ řadí v regionu mezi rekordní. Policisté sice v uplynulých letech řešili i vyšší počty hodin, šlo ale o součet za více dětí.

Například v roce 2015 nechali manželé pět dětí vynechat ve škole v součtu na dva a půl tisíce hodin, o rok dříve pak čelila stíhání matka, jejíž čtyři děti nasbíraly dohromady téměř patnáct stovek zameškaných hodin.