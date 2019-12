Zchátralý zámek Ptení chtějí koupit manželé z Francie, už si ho i prohlédli

Renesanční zámek ve Ptení na Prostějovsku stojí na malém návrší a je dominantou celé obce. Již dlouhou řadu let je ovšem opuštěný a uvadá. Nyní se otevřela nečekaná šance na jeho lepší budoucnost.

„Přihlásili se nám manželé z Francie, kteří mají zájem o koupi a dokonce už podali žádost. My jsme si nechali aktualizovat znalecký posudek a budeme připravovat prodej. Pokud bychom ovšem zámek prodávali, do smlouvy určitě dáme podmínku, že budoucí majitelé musí zámek do určité doby opravit,“ potvrdil náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil.

Zájemců o zámek už bylo dost, kupec žádný

Prostějovská radnice, které objekt patří, se zámek v minulosti snažila prodat opakovaně. Město tvrdí, že pro něj nemá využití a opravy památkově chráněné stavby jsou příliš nákladné. Poslední odhad starý zhruba tři roky byl ve výši 3,5 milionu korun.

Francouzští manželé si už celý objekt byli prohlédnout, do České republiky by se chtěli přestěhovat. Žena je původem z Česka.

„Předložili nám nějakou stručnou studii, podle které by zde mohla být restaurace, pivovar a ubytovací zařízení. Chtěli by tam mít i své rodinné zázemí, kde by bydleli,“ popsal Pospíšil.

O prodeji by nakonec muselo rozhodnout městské zastupitelstvo. Okolo ptenského zámku v minulosti kroužilo už několik zájemců, soukromých osob i firem, nikdy se však prodej nepodařilo dotáhnout do konce.

Prostějov podle Pospíšila nikoho dopředu nevylučuje. „Vždy se musí vypsat záměr na prodej a přihlásit se může jakýkoli další zájemce,“ poznamenal náměstek.

Část opozice v zastupitelstvu však prodej dlouhodobě odmítá. Například podle zastupitelky Zuzany Bartošové by se město nemělo neuváženě zbavovat svého majetku zvlášť, když zámek nevyžaduje žádnou velkou údržbu a stojí za to si ho nechat. Má novou střechu, takže do něj neteče, a jde jen o to najít pro něj smysluplné využití a sehnat na opravy dotace.

„Hlavní myšlenkou je, aby zámek žil. Jsem přesvědčená, že dotace by se sehnat daly. Jde jen o to, aby byla politická vůle,“ tvrdí Bartošová.

Prostějovská radnice v minulosti zámek nabízela také obci Ptení. „My bychom byli velmi rádi, kdyby se našel majitel, který by zámek opravil a tuto dominantu pozvedl. Že bychom do toho šli sami, to však máme obavy, naše finanční možnosti nejsou tak velké a musíme investovat i jinde než jen opravovat zámek,“ řekl starosta Ptení Jiří Porteš.

S nejnovějšími zájemci z Francie se starosta potkal při prohlídce zámku, od té doby s nimi v kontaktu nebyl. Obec nyní podle starosty jedná i s dalším zájemcem, soukromou osobou, ale k zásadnímu posunu zatím nedošlo. V minulosti se objevily například návrhy, že by zámek víceméně svépomocí opravoval spolek a přeměnil ho například na kulturní centrum.

Zámek, byty, sklad i kino

Historie zámku ve Ptení sahá až na počátek 17. století, kdy rozlehlý pozdně renesanční patrový zámek s okrouhlými věžemi v nárožích postavil Hynek Šarovec.

Objekt pak měnil majitele, v roce 1938 zde vzniklo šest bytových jednotek, bylo zde kino a ještě na začátku 90. let na zámku bydleli lidé. Byl zde i sklad civilní ochrany nebo konírna.

Město Prostějov poté nechalo vyměnit střechu, opravilo část konstrukcí a zámek až do současné doby zakonzervovalo.

Starosta Ptení Porteš podotkl, že obec by novým majitelům byla s opravami podle svých možností nápomocná.