Výrobci pervitinu dostali až třináct let. Drogou i platili za garáž, kde vařili

11:18

V jednom z největších drogových případů na území regionu rozdal v pondělí Olomoucký krajský soud v součtu 62 let vězení plus jednu podmínku. Kvůli výrobě a distribuci drog se před soudem zodpovídalo sedm mužů ve věku od 30 do 55 let, kteří podle obžaloby narkotika vyráběli a distribuovali v Česku a Polsku. Šéf gangu dostal třináct let vězení. Odsouzení se mohou odvolat. Lhůtu na odvolání si ponechal i státní zástupce.