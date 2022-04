Zahrádkáře na olomouckém výstavišti Flora přivítá bonsaj stará 600 let

Na návštěvníky výstavy čekají trhy, řada výstav a spousta zábavy. Lidé si také na bohatých zahradnických trzích nakoupí zboží od více než 250 prodejců a vystavovatelů.

Hlavní expozice s názvem Květy a světy se nese v duchu minimalismu. Výstava představí život rostliny od zrodu po její zánik.

„Když jsme přemýšleli, jak by měla Flora po covidu vypadat, začali jsme v pavilonu vytvářet nový svět pomocí minimalistického ztvárnění jednotlivých světů z života rostlin,“ přiblížila spoluautorka hlavní expozice Jana Trundová.

Expozice bude rozdělená na sekce zaměřené na semena, klíčení, pučení, kvetení, dozrávání plodu i zánik.

„V centrálním objektu použijeme velice vzácné orchideje, v expozici zániku šlechtěné rostliny tmavých barev, čímž navodíme dekadentní atmosféru,“ doplnil hlavní florista letošní výstavy Tamás Vigh.

Expozici také ozdobí speciální fontána, do které se v pravidelných intervalech bude nořit kruh s rostlinami, a tím znázorňovat koloběh života.

Venkovní část výstaviště bude spolu s pavilonem G patřit pestrým trhům. Zahrádkáři si tak nakoupí sadbu, květináče a mnohé další potřeby.

Flora představí prastaré bonsaje

V pavilonu E pak bude k vidění kolekce bonsají z tisů s názvem Tradice s fantazií. Stáří vystavovaných bonsají se pohybuje od 100 do 600 let. Pocházejí především z Japonska. Do České republiky je dopravil zkušený sběratel Josef Valuch.

Flora Olomouc, jaro 2022 kdy a kde: 21.–24. dubna 2022, Výstaviště Flora Olomouc

21.–24. dubna 2022, Výstaviště Flora Olomouc vstupné: online – dospělý 157 Kč, student, senior: 90 Kč, rodinné: 320 Kč / na místě – dospělý 170 Kč, student, senior: 110 Kč, děti a ZTP: 70 Kč, rodinné: 360 Kč

online – dospělý 157 Kč, student, senior: 90 Kč, rodinné: 320 Kč / na místě – dospělý 170 Kč, student, senior: 110 Kč, děti a ZTP: 70 Kč, rodinné: 360 Kč čtvrtek 21. dubna , Pavilon A – Floristická show Zdeňka Kupilíka ve 14.00

, Pavilon A – Floristická show Zdeňka Kupilíka ve 14.00 pátek 22. dubna , Pavilon A – Floristická show Tamáse Vigha v 10.30 a 14.00, večerní komentovaná prohlídka expozice ve 20.00 Venkovní areál Samba – Den s ČRo 10.00–16.30 – hudební vystoupení, například Petra Černocká nebo David Deyl

, Pavilon A – Floristická show Tamáse Vigha v 10.30 a 14.00, večerní komentovaná prohlídka expozice ve 20.00 Venkovní areál Samba – Den s ČRo 10.00–16.30 – hudební vystoupení, například Petra Černocká nebo David Deyl sobota 23. dubna , Pavilon A – Floristická show Milana Dopity v 10.30 a 14.00, Venkovní areál Samba, 10.30, 12.30 a 14.30 – inspirace pro osazování truhlíků, 11.00 – pěstitelem růží za 30 minut, 13.30 – trvalky v zahradě, 15.00 – mexická kuchyně a byliny na vaření

, Pavilon A – Floristická show Milana Dopity v 10.30 a 14.00, Venkovní areál Samba, 10.30, 12.30 a 14.30 – inspirace pro osazování truhlíků, 11.00 – pěstitelem růží za 30 minut, 13.30 – trvalky v zahradě, 15.00 – mexická kuchyně a byliny na vaření neděle 24. dubna, Pavilon A – Floristická show Kláry Franc Vavříkové v 10.30 a 14.00, Venkovní areál Samba – 10.30 a 14.30 – inspirace pro osazování truhlíků Zdroj: Výstaviště Flora Olomouc

„Víme, odkud pocházejí a kdo na nich pracoval. Do Olomouce přivezu i jednu rostlinu starou více než 600 let. Koupil jsem ji na ostrově Hokkaidó před zhruba 15 lety,“ popsal Valuch.

Podle něj se o historickou zmenšeninu tisu staral jeden španělský a také český bonsajista. „Tento tis byl k vidění na výstavách po celé Evropě a získal několik významných ocenění,“ vyzdvihl Valuch.

Vzácným bonsajím přikládá nevyčíslitelnou hodnotu. Ve světě za ně sběratelé platí sumy v milionech korun.

Flora bude hýřit barvami

Návštěvníci na olomouckém výstavišti spatří také desítky tisíc známých i méně známých exotických rostlin kvetoucích všemi barvami, vzácné orchideje nebo kapradiny připomínající prehistorické druhy.

Na zájemce čeká v pátek ve 20 hodin speciální večerní komentovaná prohlídka nasvícené expozice v pavilonu A s jejími autorkami. „Její součástí bude také módní přehlídka či koncert dámského smyčcového kvarteta Beladona,“ popsal mluvčí výstaviště Michal Poláček.

Kromě hlavní expozice bude v pavilonu A také prezentace Českého zahrádkářského svazu pojmenovaná Z minulosti do budoucnosti. Pojednává i o budoucí podobě zahrádkářských kolonií, její součástí je také pěstitelská poradna a prezentace vinařů.

Pavilon H je pak vyhrazený prezentaci členů Asociace soukromého zemědělství ČR s názvem Návrat ke kořenům.

V oranžerii pořadatelé naplánovali expozici Květy v umění ve spolupráci s Unií výtvarných umělců Olomoucka. Výstavu fotografií také doplní floristická výzdoba od oceňované floristky Kláry Franc Vavříkové.

Návštěvníky pobaví také floristická show, přednášky, workshopy a hudební vystoupení. Lidem tak odborníci například poradí, jak správně pěstovat trvalky, co jsou jejich osvědčené druhy, předají inspiraci pro osazování truhlíků nebo je naučí, jak se stát pěstitelem růží za 30 minut.

Parkování zdarma u Galerie Šantovka

Dopravní podnik kvůli očekávanému přílivu návštěvníků posílí tramvajové spoje. Dnes a v pátek ráno vypraví na linku číslo 1 posilovou tramvaj, která pojede z hlavního nádraží na konečnou stanici Nová Ulice.

„V sobotu a neděli budou na linku číslo X4 nasazeny spřažené soupravy, které budou ponechány do ukončení provozu. Všechny vozy jedoucí od nádraží k výstavišti budou označeny cedulí s nápisem Výstaviště za čelním sklem vozu,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.

Lidé, kteří přijedou vlastními auty, zaparkují zdarma u Galerie Šantovka na ploše P6. Areál bude přístupný od zítřka do soboty vždy od 9 do 18 hodin, v neděli pak od 9 do 17 hodin. Jarní etapa výstavy květin zaplní celý park.

Jako obvykle bude však možné za zálohu 200 korun získat průchodku, která lidem umožní parkem projít. Další velká výstava Flora Olomouc bude až na podzim, jelikož letní etapu výstavy organizátoři letos zrušili.