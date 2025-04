Mora balancuje na hraně sestupu, chystanou stavbu nové arény to však nezbrzdí

Vědí, že komunální volby příští rok mohou celou situaci zbrzdit. Naopak prohry olomouckých hokejistů z poslední doby by plány na výstavbu moderního nástupce „plechárny“ ovlivnit neměly.

Na zahájení předběžných tržních konzultací se zastupitelstvo usneslo v říjnu 2023. Stavební společnost Strabag i podnikatel Richard Benýšek však v následujících měsících od své účasti ustoupili a zůstala tak jen Morávkova developerská skupina Redstone, která svůj projekt multifunkční haly představila radnici poprvé už v roce 2020.

Oběma stranám přijdou jednání dlouhá, nicméně ve hře je hodně peněz. má jít o městský příspěvek kolem 40 milionů korun ročně po dobu 30 let.

„Cílem je prověřit, zda můžeme být donátor, zda tomu nic nebrání, jakou formou to bude a zda se vejdeme do výjimek, na základě kterých není potřebné, aby tato dotace proběhla procesem, kdy je nutné schválení od Evropské komise,“ nastínil ekonomický náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).

Potřebujeme další informace

Vyjednávací tým naposledy žádal o doplnění dohody o využívání sportoviště mezi investorem a hokejovým klubem, návrh systému parkování a ekonomické ukazatele modelu, který by měla zkoumat Evropská komise – ta by pak případně schvalovala veřejnou podporu v podobě tzv. blokové výjimky.

„Potom budeme mít dost dokumentů, na základě kterých jsme schopni rozhodnout, zda se jedná o blokovou výjimku, či nikoli. A pokud by ji to přesahovalo, zadáme našim poradcům, aby zpracovali žádost k Evropské komisi o prověření podpory,“ přiblížil Bačák začátkem března.

Olomoucké hokejisty čeká v dubnu po deseti letech opět baráž o udržení extraligové příslušnosti. Ani případný sestup by ale podle Bačáka neměl být v rozhodování překážkou, naopak by paradoxně mohl veřejné podpoře nahrávat.

Ukončení procesu tržních konzultací a rozhodnutí o dalším postupu do poloviny roku očekává také investor.

„Pro nás jako developerskou společnost je toto rozhodnutí důležité, potřebujeme kontinuálně pracovat, pokračovat v přípravě celého území a nemůžeme donekonečna blokovat jeden jeho segment pro projekt, jehož realizace není jasná,“ připomněl mluvčí společnosti Redstone Real Estate Michal Folta.

Bez podpory města a kraje podle něj není záměr multifunkční haly realizovatelný.

Jednání se vlečou

Podle Dominiky Kovaříkové z opozičního uskupení Spolu by mělo město dostávat podklady rychleji. V příštím roce jsou totiž komunální volby, které už měly v Olomouci v minulosti za následek odložení velkých plánů, jako byly úpravy prostoru letního kina nebo spuštění nové parkovací politiky.

„Jsem nepříjemně překvapená, jak se jednání vlečou. Jako členka pracovní skupiny jsem podepsala mlčenlivost, ale zatím ani nemáme informace, na které by se dala vztáhnout,“ kritizuje.

„Předběžnými tržními konzultacemi jsme rozhodli, ať město vykročí, jenže opět stojíme. Zarážejí mne také zprávy o nárůstu částky, kterou má Olomouc platit,“ připomenula.

Město mělo původně platit každý rok příspěvek zhruba 37 milionů korun, cena se však kvůli inflaci zvedla na 43 milionů.

„Důležité pro mne bude také znát, jak bude vypořádán vztah investora a hokejového klubu, tedy zda bude příspěvek města zahrnovat i peníze pro hokejisty, nebo bychom je financovali ještě nadto,“ dodala Kovaříková.

Kraj zatím své angažmá neprozradil

Zapojení Olomouckého kraje, který je jako další donátor pravidelně zmiňován, není zatím jisté.

„Naše účast v projektu je předčasná otázka, máme teď úplně jiné starosti s ekologickou škodou a pořád likvidujeme obrovské následky loňských povodní,“ reagoval hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

„Bereme to jako velkou pomoc olomouckému sportu, soukromníkům držím palce. Jakmile to bude mít konkrétnější obrysy, určitě si na to sedneme a pobavíme se o tom,“ doplnil.

Tady je hrozná zima!

Kdekdo si při vyprodaných domácích zápasech, kdy olomoučtí kohouti na starém zimním stadionu zkoušeli opustit poslední místo tabulky, možná říkal, že nejen výkony na ledě nebyly odpovídající.

Nedostatků má „plechárna“ mnoho, chybějící kostka nad ledem nebo teploty blížící se v zimě počasí venku jsou těmi viditelnějšími.

„Plechárna se zasekla ve 20. století a uspokojovat se tvrzením, že má své kouzlo, je malá náplast na velkou bolístku. Jednoznačně bych uvítal novou arénu, kde si fanoušek přijde na své – digitální kostka nad ledem, platba kartou, odpovídající sociální zázemí a hlavně teplo,“ zhodnotil dlouholetý fanoušek hokejové Olomouce, jenž se představil jako Marek.

Sám je náruživým hobby hokejistou a služby olomouckého zimního stadionu tak příležitostně využívá i jako hráč. „Je překvapující, že v šatnách je opravdu velké teplo, ale jakmile z nich člověk vyjde, hned ho zebe do nohou,“ kritizuje fanoušek.

Podobná prohlášení lze zaslechnout i od profisportovců. „Tady je vždycky hrozná zima! Podívejte, jak mám úplně bílé palce u nohou. Já bych tady ten zimák fakt upřímně zakázal,“ zhodnotil v lednu útočník HC Oceláři Třinec Andrej Nestrašil.

Mezitím město připravuje stavbu malé haly mezi současnou arénou a plaveckým areálem. Do dvou let má místě vyrůst zázemí splňující parametry pro soutěže mladých hokejistů a dalších sportovců. Její využití i provoz bude záviset na jednání ohledně haly ve Velkomoravské.

Zároveň se přes 20 let ve městě debatuje o přestavbě současného stadionu v centru, neúspěšně radnice prověřovala i varianty jiných lokalit. Levnější rekonstrukce v Hynaisově ulici dnes vycházejí zhruba na miliardu korun. I kdyby však Olomouc sehnala peníze, musel by v případě uzavření stadionu klub najít náhradní ledovou plochu.