Krajské cesty mají před přetíženými náklaďáky chránit vysokorychlostní váhy

Například krajská silnice z Prostějova na sousední Bedihošť má nyní do dobrého stavu daleko.

„Katastrofa. Samá jáma. Nedávno tu frézovali koleje, ale bohužel jsou opět vyjeté. V Kelčicích to sjede z dálnice a náklaďáky jedou na Výšovice a Bedihošť, přestože tam je omezení nad dvanáct tun,“ popsal bedihošťský starosta Jiří Zips.

Jeho obec patří mezi místa, kde by se mohly v budoucnu objevit vysokorychlostní váhy, které odhalí přetížená vozidla. Hejtmanství na ně ale zatím nemá peníze.

Olomoucký kraj o systému vysokorychlostního vážení, označovaného také jako WIM z anglického Weight in Motion, uvažuje už několik let. Teď má hotovou studii, která z dvaceti vytipovaných lokalit vybrala čtyři nejvhodnější.

Dvě jsou v Příkazech na Olomoucku, další u Mladějovic mezi Šternberkem a Uničovem a ve zmíněné Bedihošti.

„V důsledku rozšiřování mýta na silnicích první třídy, nedodržování objízdných tras pro tranzitní nákladní dopravu a zavádění systému vysokorychlostního vážení na dálnicích v kraji je důvodná obava, že tranzit může kvůli objíždění těchto úseků ve zvýšené míře využívat silnice nižších tříd, které nejsou na takovou zátěž stavebně přizpůsobené,“ vysvětlit dopravní náměstek hejtmana Michal Zácha.

Na Vysočině se váhy do roka zaplatily

Nejdál je příprava lokality u Příkaz, pro kterou je hotová projektová dokumentace. Letos však váhy nejspíš nebudou, nejsou finance. Pro představu: instalace kontrolního vážení na silnici druhé třídy na Jihlavsku vyšla v roce 2015 na čtyři miliony korun. Do roka se ovšem váhy téměř celé zaplatily.

„Bylo by to ideální i u nás. Jako bývalý řidič vidím dost přetížených aut i zemědělce s velkými návěsy. Investice do vysokorychlostních vah by se jim měla úplně bez problémů vrátit. Už se to řeší minimálně pět let,“ uvítal by kontrolování vozidel starosta Zips.

Jednu vysokorychlostní váhu už v kraji provozuje Ředitelství silnic a dálnic, a to na jižním obchvatu Olomouce. Přestupky postupně předává na úřad do krajského města.

„V současné době tam probíhá optimalizace zpracování přestupků a připojování na službu elektronického předávání vážních lístků,“ uvedla mluvčí státní příspěvková organizace Nina Ledvinová.

Další systémy WIM zvažuje ŘSD postavit na D35 u Nákla a na D46 jižně od Prostějova. Projekty teď ale stojí kvůli vyladění legislativy a systémů pro zpracování velkého množství přestupků.

„Jsme vůbec prvním státem na světě, který legislativně umožnil postihovat přestupky na základě vysokorychlostního vážení,“ sdělila Ledvinová s tím, že zkušenosti s výstavbou a provozem prvních systémů se spolu s ministerstvem dopravy snaží ŘSD převádět do praxe, aby přípravy i provoz běžely hladce.

Dopravci zpochybňují spolehlivost systému

Dopravci vítají, že se stát i kraje snaží chránit silnice a zároveň hlídat rovné konkurenční podmínky. K vysokorychlostnímu vážení mají ale připomínky. Důvodem jsou pochybnosti o regulérním ověření konkrétních stanic. V několika případech rozporovaly firmy i přesnost samotného vážení, zejména pokud šlo o přepravu kapalin v cisternách.

„Podle nás je možné, že v některých případech neobvyklých konfigurací souprav vozidel systém vyhodnotí hmotnost vozidla, skupiny náprav nebo soupravy chybně,“ poznamenal mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.

Upozornil také, že systém nijak neomezuje další provoz přetíženého auta. Několikrát už se proto podařilo rozhodnutí o pokutě zrušit.

„Považujeme tento systém jako vhodný prostředek pro monitorování a předvýběr nízkorychlostního vážení,“ dodal Felix.

Takovou kontrolu dělá například policie. Pokud jede řidič přetížený, dostane pokutu na místě a provozovatele vozidla čeká správní řízení. Do přeložení nákladu nemůže v jízdě pokračovat.

„Pokud řidič odmítne nechat vozidlo zvážit, dostane pokutu. Od 1. ledna se zvýšila příkazem na místě ze stávajících maximálních třicet tisíc korun na sto tisíc korun,“ uvedl mluvčí krajských policistů Libor Hejtman. K udělení maximální pokuty došlo v regionu hned v únoru.

Hmotnost hlídá i krajská správa silnic. „V posledních měsících kontrolovala celkem 194 nákladních vozidel, z toho bylo 56 přetíženo,“ uvedl Zácha. Kraj si dlouhodobě objednává měření také u Centra služeb pro silniční dopravu.