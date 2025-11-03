Prostějov obnovuje zničené záhony, stromy zasadí i městští strážníci

Rozsáhlý program výsadby a údržby zelených ploch připravilo vedení Prostějova. Celkové náklady přesáhnou 2,5 milionu korun, potřebné peníze radnice vezme z Fondu zeleně. Na území města se tak objeví 126 nových stromů a 1 330 keřů, na Žižkově náměstí jsou vysazovány květiny do ozdobných květináčů.
Podzimní výsadba v Prostějově
Podzimní výsadba v Prostějově | foto: město Prostějov

„Každoroční výsadba a odborná starost o stromy a keře jsou pro nás zásadní součástí péče o kvalitu života ve městě. Zeleň totiž přispívá k lepšímu mikroklimatu, estetice i k ekologické stabilitě prostředí,“ poznamenal náměstek primátora pro oblast komunálních služeb Jiří Pospíšil (Pévéčko).

Radnice upozornila, že znovu budou osázené i poškozené a vykradené záhony trvalek. Program zahrnuje také ošetření stromů odborníky s lezeckou technikou, kteří zkontrolují a případně vymění bezpečnostní vazby na dřevinách.

Peníze z Fondu zeleně jsou využívány na výsadbu stromů, keřů a zakládání trávníků včetně okrasných záhonů. A spadá do toho i odborné arboristické ošetření vzrostlých dřevin.

„Podzimní výsadba navazuje na dlouhodobou koncepci města v oblasti zlepšování kvality veřejného prostoru a péče o městskou zeleň. V této souvislosti chci zdůraznit, že nás těší také zapojení veřejnosti při komunitní výsadbě v lesoparku Hloučela,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS).

Ta před několika lety přišla s nápadem každoročního komunitního sázení dřevin, do kterého se v prostějovském lesoparku u Kostelecké ulice v sobotu 15. listopadu může zapojit každý.

„Při této akci bude vysazeno celkem 11 stromů – pět dubů letních, čtyři javory babyka, jedna lípa velkolistá a jedna olše lepkavá. Na výsadbu se podařilo získat příspěvek z Nadace ČEZ ve výši 78 tisíc korun,“ řekl Pospíšil s tím, že do komunitního sázení se letos zapojí také prostějovští strážníci.

