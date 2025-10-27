Výročí 107 let od založení Československa. Kde oslavit 28. říjen v Olomouckém kraji?

Okres Olomouc
Olomouc:
17.00: Vojenská hudba Olomouc na Horním náměstí
17.30: lampionový průvod centrem
17.30: historicky první divadelní, scénické, taneční a loutkové zpracování symfonické básně Má vlast v Kině Metropol
18.00: pietní akt na Žižkově náměstí
Šternberk:
10.00: vzpomínkový akt u památníku na náměstí Svobody
Náměšť na Hané:
14.00: Sokolský běh republiky v areálu U Kapličky
Okres Prostějov
Prostějov:
13.30: pietní akt u sochy T. G. Masaryka
14.00: Sokolský běh republiky na náměstí T. G. Masaryka
Konice:
16.00: položení vzpomínkového věnce u mohyly na Březském vrchu
Němčice nad Hanou
16.30: kladení věnce s lampionovým průvodem
Okres Přerov
Přerov:
14.00: Sokolský běh republiky u sokolovny
15.00: položení věnců k pamětní desce T. G. Masaryka a pieta u pomníku Jana Gayera v ulici Na Marku
17.30: slavnostní předání Cen města Přerova v Mervartově pamětní síni na zámku
19.30: koncert Moravské filharmonie Olomouc v Městském domě Přerov
Okres Šumperk
Šumperk:
14.00: Sokolský běh republiky na Tyršově stadionu
Okres Jeseník
Zlaté Hory:
18.00: lampionový průvod s ohňostrojem na náměstí Svobody