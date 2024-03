Nebezpečné výmoly silničáři umí rychle opravit, řidiči je ale musejí nahlásit

Pro hlášení závad Technickým službám města Olomouc lze využít speciální aplikaci na webu společnosti. Do jednoduchého formuláře je potřeba vyplnit informace o místě a připojit kontaktní údaje a fotografii poškození.

„Systém hlášení závad funguje tak, že oznámení přijde na konkrétní provozovnu. Pokud se týká něčeho, co jsme schopní řešit hned, pustíme se do toho. Výtluky jsou nyní jedním z našich nejdůležitějších úkolů, protože pokud se neřeší, vznikají rychle škody na majetku,“ uvedl provozně-technický náměstek společnosti Michal Kollár

Podle něj musejí dělníci posoudit stav a rozsah poškození. V tom jim pomáhá aplikace, která závadu i přesně lokalizuje.

„Pokud se jedná o zatíženou komunikaci nebo místo blízko centra, snažíme se reagovat co nejrychleji, třeba ještě ten den. Pokud to počká, tak se snažíme závadu řešit do osmačtyřiceti hodin. Menší výtluky dokážeme řešit sami a hned. Když se jedná o něco většího, musíme spolupracovat s kolegy z odboru dopravy a územního plánování,“ vysvětlil Kollár.

Systém hlášení závad olomoučtí správci silnic vylepšují. Brzy rozšíří webovou aplikaci tak, že bude řidičům posílat dokonce i informace o stavu jejich hlášení.

Asfalt a kamení

Cestáři hodlají zlepšovat i vybavení a materiál určený k opravám. „Letos budeme mít novou technologii, která se jinde využívá řadu let, tryskovou metodu, při níž se aplikuje asfaltová směs s kamenivem. Je to technologie, která se dá používat i v zimě, což nám umožní opravovat výtluky celoročně a udržovat vozovky ve sjízdném stavu,“ vysvětlil Kollár.

Výtluk v místní části Hostkovice, která spadá pod správu obce Tršice, nebyl v době zdokumentování a nahlášení označený výstražnou dopravní značkou.

Navíc se nacházel v nepřehledném místě přímo za kapličkou. Neopatrné řidiče proto mohl nepříjemně překvapit.

5. listopadu 2020

Cestáři z krajské správy s jeho opravou neotáleli. „V den oznámení jsme výtluk vyspravili,“ informoval vedoucí provozu střediska údržby Olomouc Roman Koláček.

Výmoly mohou lidé krajským správcům komunikací nahlásit prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

Silnice v Hostkovicích prošla opravou přibližně před deseti lety, kdy se v obci dělal sdružený vodovod. Od té doby se na ní objevují četné výtluky, dokud byla stavba v záruce, obec dokonce několikrát stav reklamovala u zhotovitele.

Stříkaný asfalt

Po uplynutí záruční doby se o opravy silnice začala starat Správa silnic Olomouckého kraje. Výtluky vyplňuje mimo jiné pomocí stříkaného asfaltu.

„Jedná se sice o rychlou opravu, ale moc to nevydrží. Dokud se bude opravovat tímto způsobem, k tomu každou zimu solit a uvážíme množství aut, které místem projede, bude to každý rok stejné. S cestmistry je dobrá spolupráce, ví o tom, v jakém stavu silnice je a jaké jsou na ní problémy. Snaží se nám vyjít vstříc a ve většině případů reagují rychle. Snaží se dostat vozovku do sjízdného stavu,“ vysvětlil starosta Tršic Pavel Kováček, který se stará i o místní část Hostkovice.

Přestože vozovka v Hostkovicích čeká na generální opravu už dlouho, podle starosty bude čekat dál.

„Do rozsáhlejší opravy krajská správa půjde až ve chvíli, kdy bude dokončena splašková kanalizace. Chystáme na ni projektovou dokumentaci, nicméně hotová má být asi do roku 2030. Jsme na začátku, což znamená, že kompletní oprava ještě potrvá,“ předestřel Kováček.

Provoz v obci přitom není malý, přes poškozený úsek jezdí například linkové autobusy.

„Velká nevýhoda je, že jsme propojení se všemi ostatními obcemi na Olomoucku a Přerovsku, takže pokud se někde začne s opravou větší silnice, objízdné trasy vedou přes nás. Zátěž problém potom ještě zhoršuje,“ uzavřel starosta.

Řidiči už narůstající počet jarních oprav také sami zaznamenali, na krajských silnicích by jich však bylo potřeba více.

„Snahu jim nejde upřít, ale to je snad jejich práce. Nemyslím, že by měl někdo čas nahlašovat každou díru v silnici, kterou potká. Silničáři by tu měli být od toho, aby je zvládali opravovat,“ poznamenal řidič Jan Slavíček.

„Nebo ještě líp, aby ty silnice nebyly v takovém špatném stavu, aby potřebovaly provizorní lepení,“ komentoval stav asfaltu.