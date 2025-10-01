Svěžím vzduchem podzimního rána se nesou povely rybářů, v sítích se lesknou těla kaprů, cejnů, amurů či štik, v jednom místě se převalí i rybí obr: sumec. Okolo ve stáncích voní svařák, káva a smažené rybí řízky.
Atmosféru výlovů si od října budou užívat také obyvatelé Olomouckého kraje, kteří si chtějí ještě před Vánocemi vychutnat jedinečnou chuť čerstvé ryby, již rybáři teprve před pár hodinami vytáhli z jejího vodního domova.
K vyhlášeným patří slavnostní výlov Hradeckého rybníka v Tovačově na Přerovsku, který letos připadá na sobotu a neděli 18. a 19. října. Začíná v 8:30 na hrázi rybníka.
„V nabídce budeme mít kapry, pstruhy, amury, tolstolobiky, líny, štiky, sumce a candáty,“ vyjmenoval nájemce rybníka Jiří Zahradníček s tím, že oproti loňsku ryby nezdraží, a cena se tak za kilo kapra bude pohybovat v rozmezí 110 až 115 korun.
Z doprovodných akcí nebude chybět country kapela, tombola s výhrou v podobě kapra a pestrá zábava pro děti včetně kolotočů.
Kapři, pstruzi, candáti
Na pestrý program a bohatou nabídku láká také Rybářství Horák v Šumvaldu poblíž Uničova na Olomoucku. Výlov se tam koná v pátek 17., sobotu 18. a neděli 19. října.
Podle majitele rybářství Martina Horáka si zájemci kromě kapra koupí rovněž pstruha duhového a lososového, amura, lína, candáta, sumce a bílé ryby. Také tam zůstane cena na stejné výši jako loni, kilo kapra vyjde na 119 korun.
A podobně jako jinde ochotní prodejci kupcům rybu na požádání zabijí, vyvrhnou, naporcují nebo nafiletují. Na tyto přípravy rybářství vyčlení dva lidi, kteří příchozí také poučí o tom, jak rybí maso doma nejlépe připravit.
Rybí pochoutky
Na místě si lidé pochutnají na smaženém kaprovi, kaprovi po šumvaldsku a dalších specialitách, zájemci si zakoupí rybí výrobky. Nebudou chybět stánky, kolotoče pro děti, které zaujme také poznávací atrakce.
„Budeme zde mít větší akvárium s rybami, malými kapry, štikami, okounky. Výklad podají naši rybáři-důchodci,“ přiblížil Martin Horák.
Toho mrzí, že zájem o ryby mají dnes už spíše jen starší generace. „Mladí ryby z výlovů nechtějí, ovlivnila je propagace lososa a navíc se jim nechce rybu připravovat, zdá se jim to moc pracné. Přitom kapr vyrůstá na planktonu a bentosu, je to nejzdravější ryba, losos je na farmách živený umělými krmivy,“ upozornil Martin Horák s tím, že rybáři tak často přebytky nejkvalitnějších ryb včetně dravců vyvezou do zahraničí.
Optimističtější je v tomto směru Jiří Zahradníček, podle něhož zájem o čerstvé ryby roste s tím, jak se lidé včetně mladých stále více zajímají o prvotřídní kvalitu potravin.
Rozvoz ryb
Rybářství Tovačov-Záhlinice ryby prodává na sádkách a dokonce i průběžně jednou za dva týdny rozváží k prodeji v obcích na Přerovsku a Olomoucku. Starosti mu dělají spíše změny počasí.
„Stále se posunují teplé dny, takže musíme lovit v teplejším počasí, a to není pro ryby dobré. Když je chladno, snášejí lépe stresy, mezi něž patří i výlov a mají ve vodě také více kyslíku,“ upozornil.
Organizátoři budou postupně zveřejňovat termíny dalších výlovů v regionu.
Na své si rozhodně přijdou rovněž milovníci ryb z Prostějovska. Povodí Moravy chystá na sobotu 1. listopadu výlov Podhradského rybníka v Plumlově.
Podle Radka Špatky z útvaru vnějších vztahů a marketingu státního podniku by se cena za kilo kapra měla pohybovat tak jako loni kolem 120 korun.
19. října 2015