Seniorovi rodinný gang naposílal intimní fotky smyšlené ženy, pak ho vydíral

Členové skupiny vystupovali pod identitou smyšlené ženy. Muže se jim podařilo natolik zmanipulovat, že od něho získali přihlašovací údaje i k jeho internetovému bankovnictví. Poté na jeho jméno sjednali i úvěr ve výši 20 tisíc korun.

Případ začal zkraje letošního roku. Staršího muže kontaktovala přes internet mladá žena, která se představila jako Helena, a začali spolu komunikovat. Helena tvrdila, že bydlí pár kilometrů od něj, je jí 26 let a chtěla by se víc seznámit a mít vztah.

„Obsah zpráv začal později nabírat erotický podtext. Došlo to až tak daleko, že mu žena poslala pár svých intimních fotografií. Protože si ale stěžovala na nedostatek finančních prostředků, požádala svůj protějšek, aby jí jako odměnu za fotografie posílal peníze,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

O pár dní později zazvonil poškozenému telefon a na druhé straně se ozval muž, který vystupoval jako policista z Ostravy. Informoval ho o tom, že ví o jeho dopisování s nezletilou invalidní dívkou, po které požaduje intimní fotografie.

„Dál mu sdělil, že pokud chce, aby jeho počínání nemělo následky, protože se jedná o závažný trestný čin, musí se spojit s rodinou dívky a finančně se s nimi vypořádat,“ sdělila Zajícová.

Muži se ozval údajný otec smyšlené dívky s požadavkem na 150 tisíc korun, které poškozený zavezl do Ostravy, kde je předal. S příslibem, že na policii stáhnou obvinění, se vrátil domů.

Ovšem pár dní nato se mu opět rozezněl telefon a ozval se mu „bratr“ dívky a dožadoval se dalších peněz. Začal mu vyhrožovat právníkem a že může jít za to, co udělal, do vězení na několik let.

„A aby se tak nestalo a vše zůstalo bez odezvy, stačí zaplatit dalších 130 tisíc korun. Vybral tedy další peníze a vydal se s nimi opět do Ostravy, kde odevzdal tuto částku,“ popsala Zajícová.

Až poté, co se pro změnu ozvala i matka, která požadovala 200 tisíc korun, neboť se jako matka psychicky zhroutila a chce odškodné, pojal poškozený muž podezření a případ oznámil policii.

Všichni už byli v minulosti odsouzeni

„Případem se začali zabývat kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Šumperku a na základě získaných důkazů a pečlivé práce se jim podařilo pachatele tohoto skutku brzy odhalit,“ poznamenala Zajícová.

Skupinka příbuzných ve věku od 22 do 46 let si peníze si nechávala pro vlastní potřebu. Všichni byli v únoru zadrženi a policisté u nich provedli domovní prohlídky, při kterých byla nalezena finanční hotovost ve výši 72 tisíc korun.

Všichni členové skupiny byli již v minulosti za protiprávní jednání odsouzeni. „S pěti lidmi jsme zahájili trestní stíhání. Byli obviněni z pěti trestných činů, z nichž nejzávažnějším z nich, kterého se dopustili společně ve spolupachatelství, byl zločin vydírání,“ konstatovala policejní mluvčí.

Podle trestního zákoníku hrozí obviněným vězení od dvou do osmi let. Státní zástupce a soud následně vyhověli žádosti kriminalistů a skupinu vzali do vazby, kde bude čekat a verdikt soudu.