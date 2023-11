Útočník se po smrti tří příbuzných zastřelil, motivem byla nezvládnutá žárlivost

Podle policistů padesátiletý útočník v Boňkově po hádce napadl sedmačtyřicetiletou přítelkyni, kterou bodl šroubovákem do ruky a do krku. Ta před ním utekla do prvního patra, kde se s ostatními členy rodiny schovala. Muž odešel před dům, kde si vzal ze svého auta samopal vzor 58 a s ní se vrátil do domu. | foto: Policie ČR