V olomouckém domě našli mrtvého muže, policisté mluví o cizím zavinění

„K případu zatím nebudeme sdělovat žádné informace. Všechny novinky bude policie uveřejňovat na síti X,“ řekla policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Policisté zasahují od ranních hodin v olomouckých Nových Sadech. Podle informací Olomouckého Deníku našli muže bez známek života ve vybydleném domě ve Střední Novosadské ulici, jejíž okolí ohradili páskou.

Podle zjištění Deníku byl dům už několik let na prodej. „Bývají tam bezdomovci. Něco se odehrálo asi mezi nimi. Konkrétně nevíme,“ popsali jim oslovení lidé.

Na místě zasahovala i Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje. „Bylo nám to původně voláno pro bezvědomí a krvácející zranění. Na místě jsme však zjistili, že jde o úmrtí, lékař proto provedl ohledání těla,“ řekla mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.

Pokud by se jednalo o vraždu, byl by to letos v Olomouckém kraji už druhý případ. První letošní vražda se stala v březnu v Přerově, kde byl zavražděn jednapadesátiletý muž.

Jeho tělo se našlo po uhašení požáru v bývalém nádražním domku. Z vraždy policie obvinila jednatřicetiletého muže. K činu se přiznal. Oběť i obviněný byli bezdomovci.