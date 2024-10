Vraky vyplavených aut překážejí v ulicích, do konce října musejí zmizet

V ulicích Jeseníku stále překážejí desítky nepojízdných aut poškozených povodněmi. A jejich majitelé mají čas už jen do konce října na to, aby vraky odstranili. Pokud se tak nestane, vozy budou odtaženy.

„Umístíme je do našeho areálu a majitelé by si je měli vyzvednout nejpozději do konce letošního roku,“ poznamenal ředitel Technických služeb Jeseník Petr Nedbal.

Všechny vlastníky nepojízdných vozů upozornila městská policie, aby je z veřejného prostoru co nejdřív odstranili. „Tlačí nás čas. Blíží se zima a potřebujeme mít ulice průjezdné pro techniku zimní údržby,“ objasnil krok místostarosta Václav Urban (Pro Jeseník).

Voda zaplavila i servisy

Servis Auto BPK ve městě teď denně řeší několik telefonátů se žádostí o opravu povodní zasaženého vozu. Nicméně vyhovět jim nemůže, protože prioritu nyní mají vyplavená auta, která byla v době povodně zrovna v autoservisu na plánovaných opravách.

„Měli jsme tady celkem devatenáct vozů, do kterých se dostala voda, a ještě nemáme vše vyřešené s pojišťovnou. Navíc děláme běžné zakázky a servis, takže na opravy dalších povodní zasažených aut je málo času,“ vysvětlil přijímací technik servisu Filip Fohler.

Majitele, jejichž auta poškodila znečištěná voda, upozorňuje, že oprava může být ve finále dražší než nákup ojetiny.

„Největším problémem je u těchto vozů poškozená elektronika a kabelové svazky. Jen ceny nových elektronických jednotek se pohybují od 25 tisíc nahoru, takže i s prací na výměně zmiňovaných součástí a kabelů se může člověk dostat až k padesáti tisícům. A to je jenom elektronika,“ vypočítal Fohler.

Podle něho jsou opravitelné pouze vozy, které byly ve vodě maximálně do úrovně podvozku. „Výměny ložiskových nábojů nebo brzd jsou ještě cenově dostupné. Jinak už ne,“ upozornil.

Před zprovozněním vyplavených aut varuje. „Mohou být vyčištěna, opravena a mohou znovu jezdit. Jenže to vydrží maximálně pár měsíců, a potom znovu kleknou. Opravdu se nevyplatí do takových aut investovat,“ tvrdí.

Denně řeší otázky na vyčištění zabahněných vozů majitelka jesenické úklidové a čisticí firmy Bella Veronika Arabaszová. „Od povodně jsme dali do pucu víc než deset aut. Je to hodně náročné. Jedno potřebuje zhruba patnáct hodin práce,“ poznamenala.

Pomohou ojetiny od dárců

Firma podle ní čistí jenom auta, která nejsou příliš poničená. „Lidem se často snažím vysvětlit, že v určité chvíli už nemá cenu do toho investovat, protože servis je už nezprovozní nebo s tím autem už budou mít jenom problémy. Je to ale těžké je přesvědčit, když oni auto potřebují a na jiné nemají,“ sdělila.

Šéfka Charity Jeseník Helena Paschkeová potvrdila, že pro řadu lidí bude velký problém dát dohromady peníze byť jenom na ojetinu.

„Řešili jsme už nabídky z jiných regionů, kdy majitelé chtěli darovat vozy, které by jinak prodali do autobazaru. Snažíme se zprostředkovat kontakty s lidmi z Jesenicka, kteří by náhradu potřebovali. Pak už se domlouvají mezi sebou,“ popsala Paschkeová.

Podle ní tuto možnost přes charitu využívají především senioři nebo lidé, kteří nepoužívají sociální sítě. „Kontakty na Facebooku i jinde jdou mimo nás, ale určitě je takových nabídek celá řada. My už nesledujeme, zda dojde k domluvě a převodu auta do vodou zasažených lokalit,“ řekla šéfka charity.

Odborníci naopak varují před nákupem aut z Jesenicka, která překupníci odkoupí, vyčistí, uvedou do relativně provozuschopného stavu a prodají jinde.

„Nedávný převod ze zatopených oblastí by měl lidi varovat, protože auto může vypadat v pohodě, ale fakticky v pořádku není,“ upozornil Fohler.

