Olomouckou radnici chce koalice SPOLU. Město by mohlo mít primátorku

Jedničkou olomouckých SPOLU bude náměstkyně primátora Markéta Záleská z ODS, z druhého místa bude kandidovat lidovec Štěpán Kellner, IT specialista. Třetí je advokátka Dominika Kovaříková z TOP 09.

Strany chtějí ve volbách podle memoranda zvítězit a stát se rozhodující silou. Program a další jména představí do konce května.

Olomouc patří mezi krajská města, kde členové naplnili výzvy vedení stran k zachování půdorysu stávající koalice.

Někde jednání selhala. „Spolupráce v celostátní koalici SPOLU velmi dobře funguje i po volbách a byla by proto škoda nepokusit se přenést tuto souhru i na komunální úroveň, na níž chceme rozvíjet Olomouc tak, aby byla místem, kde se dobře žije,“ věří v úspěch Kovaříková.

Celostátní dění

Preference SPOLU v březnu oproti výsledku sněmovních voleb stouply. Na druhou stranu se voliči ve větších městech více rozhodují podle celostátního dění a situace se může během zhruba půl roku změnit.

„Značka přesto může fungovat. Musíme ale přihlédnout k místním okolnostem. Pokud jsou nyní ODS a KDU-ČSL na radnici v koalici s hnutím ANO, vymezování se vůči němu bude velice obtížné,“ podotkl politolog z Univerzity Palackého v Olomouci Pavel Šaradín.

Před dvěma týdny skončila po více než měsíci neúspěchem vyjednávání o čtyřkoalici ve složení STAN, Piráti, ProOlomouc, Zelení. Jednotlivá uskupení teď dále jednají mezi sebou.

„Jako členka vyjednávacího týmu myslím, že jsme se dokázali dostat daleko, ale vůle jednotlivých členských základen byla jiná,“ řekla Andrea Hanáčková ze STAN, která má v primárkách teď v neděli velkou šanci stát se jedničkou kandidátky své strany.

Dosud jsou v zastupitelstvu STAN dohromady s Piráty, jejichž kandidátem na primátora je vysokoškolský pedagog Viktor Tichák.

Menší uskupení

Podle Šaradína je pravděpodobné, že v méně početné koalici či samostatně budou menší uskupení na SPOLU a ANO ztrácet.

„V olomoucké politice nikdy nebylo silnější občanské hnutí, které by ji ovlivňovalo. Teď tu máme hnutí spOLečně, ale to jsou tři zastupitelé, takže příliš síly nemají. Čtyřkoalice byla pokus být důstojným soupeřem, teď ale o první místo určitě bojovat nebudou,“ zhodnotil šance.

SpOLečně povede do voleb primátorův náměstek Otakar Štěpán Bačák.

Hnutí ProOlomouc skončilo v roce 2018 druhé za jasně prvním ANO, dle svého prohlášení chce tentokrát zvítězit.

„Už před čtyřmi lety si voliči řekli drtivou většinou o hlubokou změnu, avšak tehdejší vítěz jejich jasný vzkaz nevyslyšel,“ uvedl lídr kandidátky Tomáš Pejpek.

Kiss Point

Post primátora bude obhajovat Miroslav Žbánek z ANO. Zbylá jména by mohla být známá příští měsíc. Postupně se bude rozjíždět i kampaň.

„Počítáme s tím, že první oficiální, ale víceméně neformální kampaňovou aktivitou bude Kiss Point v olomouckých parcích, setkání s voliči. Plánujeme i další akce jako dětské dny nebo setkávání se seniory, které jsme standardně dělávali i mimo volební roky a přerušili jsme je jen kvůli covidu,“ uvedl Žbánek.

Nelehkou pozici má ČSSD. V zastupitelstvu ji reprezentuje už jen Yvona Kubjátová. Ačkoli sociální demokraté získali dvě místa, exministr kultury a bývalý primátor Antonín Staněk, jenž dostal mandát coby náhradník, vystupuje jako nezařazený.

„Jednáme s některými subjekty, ty ale mají více možností. Čekáme, jak to dopadne. Nezáleží jen na nás,“ zmínil místní předseda ČSSD Roman Váňa.

Komunisté by za primátorku chtěli Liběnu Večeřovou, která pracuje ve Správě železnic a je členkou olomoucké dopravní komise. O případné koalici jednají.

Protestním stranám by mohlo pomoci rozšíření kandidátek. „Mohla by to být jejich záchrana. U komunistů ale nevím, jestli by takového partnera komunální volby vůbec našli, takže předpokládám, že do zastupitelstva se nedostanou. Pokud jde o SPD, mohli by mít standardně kolem šesti sedmi procent jako před čtyřmi lety,“ odhaduje politolog Šaradín.