Vojenský újezd Libavá je opět na jeden den otevřený turistům, ukáže i tank

Jubilejní třicátý ročník Bílého kamene nabídne několik novinek. Tou první jsou další dvě exkluzivní trasy na území újezdu, jejichž přesné umístění je zakresleno do mapy dostupné na webu akce v sekci Ke stažení.

„První trasa vede z Luboměře pod Strážnou do Zigartic (směr Libavá) a pomůže tak cyklistům zkrátit dlouhou okružní cestu. Druhá trasa vede po asfaltové silnici krásným údolím podél řeky Odry ze Starých Oldřůvek k historickému mostu u Barnova. Kvůli tomu bude přesunuto také vstupní stanoviště z Nových Oldřůvek do Starých Oldřůvek,“ nastínil za organizační štáb akce Kristián Heřman.

Druhou novinkou je takzvaná „cyklolanovka“ – autobus s přívěsem pro kola, který bude jezdit podle předem daného jízdního řádu, a pomůže tak méně zdatným cyklistům i turistům zdolat ty největší kopce. Její kapacita byla nicméně pro cyklisty už od pondělka zaplněna, pro pěší ještě místa zbývala. Jízdní řád a informace jsou opět na webu akce.

Pro nejmenší účastníky pořadatelé připravili na cestě z Mrskles k Bílému kameni dětskou soutěž, jež jim zpříjemní dlouhé stoupání. Hrací karty půjde vyzvednout na vstupním stanovišti v Mrsklesích.

„Nově se u hasičské zbrojnice v Hlubočkách účastníci můžou těšit na občerstvení, k dispozici bude i možnost servisu kol a první pomoc. Od loňského roku je povoleno občerstvení i na území vojenského újezdu, z nařízení Armády ČR je však zakázán prodej alkoholických nápojů,“ doplnil Heřman.

Pro milovníky country, folku a bluegrassu zase bude v průběhu dne na náměstí ve Městě Libavá hrát velkobystřická kapela MS Band.

Je třeba znát pravidla a dodržovat je

Organizátoři připomínají, že je potřeba dodržet pravidla vstupu a pohybu. Akce se koná od 7 do 16 hodin, dokdy jsou všichni povinni prostor opustit. Vstoupit je možné pouze přes určená místa, a to s platným průkazem totožnosti.

Pro cyklisty jsou povinné helmy, platí zákaz fotografování vojenských objektů, vstupu kamkoliv mimo povolené trasy, táboření a rozdělávání ohně. Nelze se plně spoléhat na mobilní telefony, v oblasti jsou místa postrádající pokrytí signálem.

Účastnický poplatek je 100 korun, děti do 10 let mají vstup zdarma. Děti do 15 let se mohou po újezdu pohybovat pouze v doprovodu dospělého.

„Je důležité mít vhodné oblečení a počítat s náhlou změnou počasí, dlouhé kilometry nenajdete místečko, kde byste se mohli schovat. Váš bicykl musí být v dobrém technickém stavu, a to nejlépe v horském nebo trekovém provedení, na galuskách opravdu daleko nedojedete. Výbava pro menší opravy, defekty a drobné náhradní díly je samozřejmostí,“ upozorňují pořadatelé ve webové příručce pro návštěvníky.

„Desítka vstupních míst není samoúčelná, umožňuje rychlé odbavení několikatisícového kvanta účastníků pořadateli a jejich rozptýlení do menších skupin. Přesto se zákonitě na páteřních komunikacích pohybují současně oběma směry značné počty návštěvníků, kteří se musí navzájem respektovat. I na polních a lesních cestách dochází k neustálému styku cyklistů a turistů,“ dodávají.