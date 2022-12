Vlastivědné muzeum vzpomíná na dětství v 19. a 20 století

Kočárky z konce 19. století, dětské kolo z přelomu 19. a 20. století či dobové hračky. To vše ukáže nová výstava Vlastivědného muzea v Olomouci s názvem Dětský svět – dítětem v 19. a 20. století.

Mapuje proměny dětství za posledních dvě stě let. Její tvůrci se nechali inspirovat i svým dětstvím. „Přemýšleli jsme, jako bychom byli malí. Vytvořili jsme různé bunkry, lepili páskami, využívali materiály jako gauče nebo deky,“ řekl scénograf výstavy Jan Tomšů.

„Chceme nejen dětem ukázat, jak se doba změnila, a jejich rodiče možná i se špetkou nostalgie vrátit do ještě bezstarostných let,“ doplnil ředitel Vlastivědného muzea Olomouc Jakub Ráliš.

Výstava je tematicky rozdělená do jednotlivých období. Návštěvníky nejprve provede těhotenstvím, porodem a péčí o malé dítě. K vidění je pokoj rodičky z 19. století. „Máme zde i kolébky, postýlky či oblečení na kojence, například vyšívaný kojenecký čepec z počátku 20. století,“ uvedla jedna z kurátorek výstavy Andrea Jakubcová. Součástí výstavy jsou i dobové kočáry či umělá výživa pro kojence.

„Dlouho nebyla běžnou součástí péče o dítě, a pokud matka nemohla kojit, nastal veliký problém. Umělá výživa s sebou totiž nesla nemalá rizika,“ prozradila Veronika Sovková, další z kurátorek Vlastivědného muzea v Olomouci. Návštěvníci mohou vidět i inkubátor z 50. až 60. let 20. století a kojeneckou váhu z počátku 20. století.

Další část výstavy zavede do školních zařízení. „Máme ukázku třídy z 30. let 20. století,“ dodala Jakubcová. Jakmile si prohlédnete třídu, rozprostře se před vámi velký bunkr s hračkami. „Nejstarší pochází z 19. století, další z prvních dekád století nového a designové kousky jsou ze 60. let 20. století. Na některé si mnozí sami vzpomenou, dokonce budete mít možnost zahrát si jednu z prvních počítačových her,“ doplnila Jakubcová.

Zájemci mohou vystoupat i na půdu, kde uvidí dětské kolo z přelomu 19. a 20. století či sáňky s volantem z 20. let 20. století a mnoho dalších dobových věcí, včetně pionýrského kroje. „Z půdy se pak mohou lidé sklouznout po skluzavce zpět dolů,“ podotkla Sovková.

Součástí výstavy je i stan, ve kterém uslyší pohádky. „Jedná se o průřez pohádek od první půlky 20. století, kdy vznikaly první nahrávky, až po 80. a 90. léta 20. století. Pokud vydržíte ve stanu déle, uslyšíte mezi nimi rozdíl. Nejprve se totiž jednalo o čtené pohádky, později byly na zpracování čím dál složitější,“ líčí Jakubcová.

Sehnat takové množství exponátů nebylo jednoduché, Vlastivědnému muzeu v Olomouci vypomohla i jiná česká muzea či obyvatelé Olomouckého kraje. „Některé exponáty jsme dostali darem od lidí, kteří je měli v hezkém stavu uchované po dětech nebo po sobě samých na půdách,“ dodal Tomšů.

Výstava v největším výstavním sále sv. Kláry ve Vlastivědném muzeu v Olomouci potrvá až do 27. srpna příštího roku.