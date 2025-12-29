Vítězové roku 2025: Nový rektor, nejmenší mimino historie i oživlý kanonýr Sigmy

  16:00,  aktualizováno  16:00
Nová tvář Univerzity Palackého Michael Kohajda opustil Poslaneckou sněmovnu, kde naopak pokračuje hejtman a skokan voleb Ladislav Okleštěk. Silným příběhem je záchrana drobného novorozence. Pro Přerovany je vítězstvím dokončení dálnice D1, fanoušci fotbalové Sigmy zase zaplesali, když si Olomouc překvapivě došla pro domácí pohár. Redakce iDNES.cz přináší souhrn vítězných příběhů v Olomouckém kraji v roce 2025.

Kohajda: Z poslance rektorem

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michael Kohajda.

Poslaneckou lavici za kancelář rektora vyměnil právník Michael Kohajda ze Šumperka, který dokázal v lednu přesvědčit akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci, že je nejlepším z uchazečů do čela druhé nejstarší univerzity v Česku s 23 tisíci studentů.

Přeplněné koleje škodí nám i trhu s byty, říká nový rektor Univerzity Palackého

Stojí před ním úkol urovnat spory mezi přírodovědeckou fakultou a vědeckým institutem CATRIN, chce také rozhýbat aplikační praxi i u oborů, kde to dosud nebylo tolik zvykem, či posílit roli velkých dárců ve financování univerzity.

Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO) vystupuje před novináři ku příležitosti otevření úseku dálnice D55.
Okleštěk: Z posledního místa jedničkou

Lídr kandidátky hnutí ANO v Olomouckém kraji Ladislav Okleštěk.

Velké přízni voličů se v letošních parlamentních volbách těšil hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO, které v kraji s 38,7 procenty hlasů voličů drtivě zvítězilo. Předseda hnutí Andrej Babiš poslal hejtmany na poslední místa kandidátek, Okleštěk navzdory tomu dostal přes 9 300 preferenčních hlasů, což ho vyneslo na první pozici.

Z posledního místa do čela. Olomoucký hejtman Okleštěk zůstává i poslancem

„Je to práce celého hnutí ANO v Olomouckém kraji. Lidé vědí, že jsem krajský předseda a že jako hejtman věci celkem dost koordinuji,“ prohlásil Okleštěk, který mandát poslance získal již počtvrté. Avizoval při tom, že si nadále ponechá obě funkce.

Dálnice: D35, D55 i D1 ulevily obcím i řidičům

Slavnostní otevření posledního úseku D1 (19. prosince 2025)

D35, D55, D1. Letošní rok přinesl řidičům jezdícím přes Hanou výraznou úlevu díky novým dálničním úsekům. Dokončení západního obchvatu Olomouce, zrychlení cesty aspoň na polovině úseku z krajského města kolem Krčmaně na Přerov a zejména dokončení poslední části D1 u Přerova také znamenají, že dálková doprava už se nepotkává s provozem ve městech.

Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Otevřeli poslední úsek

Nový desetikilometrový úsek kolem Přerova má být navíc podle ministra dopravy bez dálničního poplatku, a to jako poděkování místním za snášená příkoří.

Nejmenší miminko: Viktorka měla jen 386 gramů

V olomoucké fakultní nemocnici se podařilo zachránit předčasně narozenou Viktorku, která při porodu vážila jen 386 gramů.

Sedmadvacet centimetrů, ani ne čtyři sta gramů. To byly míry dosud nejmenšího miminka, které kdy přišlo na svět v porodnici Fakultní nemocnice Olomouc. Viktorka z Přerova se narodila v únoru a vešla by se do dlaně.

Při narození se vešla do dlaně. Po sto dnech mohla holčička z nemocnice domů

Po porodu císařským řezem strávila holčička na novorozeneckém oddělení 101 dní, domů mohla zamířit 21. května, kdy vážila 1 874 gramů. Doma ji ještě nějaký čas hlídal monitor saturace a měla u sebe z nemocnice doplňkový kyslík, ale i ten se podařilo postupně odbourat.

Kliment: Znovuzrozený kanonýr a vítězná Sigma

Jan Kliment s trofejí pro vítěze poháru.

Když přicházel do fotbalové Olomouce, věřilo se mu pramálo. Jenže útočník Jan Kliment prožil po třicítce životní sezonu, když se stal nejlepším ligovým střelcem, vítězem Českého poháru a také reprezentantem. Na dlouhou dobu jej sice letos vyřadila zlomená lýtková kost, ale i z ošklivého zranění se vrátil jako vítěz.

Kliment změnil agenta a zůstává v Sigmě. Olomouc si také pojistila trio odchovanců

Už znovu pobíhá po fotbalovém pažitu, navíc s novou, lukrativní smlouvou v kapse. Letos vyhrála i celá Sigma. Změnila majitele, zbohatla a kromě zmiňovaného triumfu v MOL Cupu postoupila do jarní fáze Konferenční ligy. Základní fázi evropského poháru si přitom zahrála.

