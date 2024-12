Svěřila jsem se jen sestře, vyčítala si u soudu matka postiženého Káji

Rodina z Choliny na Olomoucku žaluje o několikamilionové odškodné společnost Agel Středomoravská nemocniční, která nyní provozuje šternberskou nemocnici. Dále i ošetřující pediatričku Elenu Vacovou z Litovle, u níž malý Kája Vitásek absolvoval běžnou prohlídku po propuštění z porodnice.

U soudu v úterý vypovídala pediatrička, která jakékoliv zanedbání péče odmítla s tím, že prohlídka neodhalila nic neobvyklého. Jana Vitásková s novorozených Kájou do ordinace zavítala v pátek 16. dubna 2010 po propuštění z porodnice a vyšetření trvalo kolem dvaceti minut.

„U každého novorozence postupuji stejně a bez ohledu na to, co je uvedeno ve zdravotní dokumentaci, si každé dítě znovu od hlavy až k patě sama prohlédnu. U Káji jsem však neodhalila nic neobvyklého, bylo to naprosto zdravé fyziologické miminko. Jediné, co měl, tak novorozeneckou žloutenku, která je u dětí po porodu běžná,“ vypověděla Vacová.

Okamžiku, kdy matka zdravotní sestru upozorňovala, že se jí zdravotní stav jejího syna nezdá, protože pořád spí, musí ho budit na kojení, jednou za čas mu zajedou oči pod víčka a po kojení zvrací, však lékařka přítomná nebyla.

„Můj syn se při vyšetření počůral a já neměla náhradní oblečení, takže mi paní doktorka zašla k její dceři pro náhradní, a já mezitím vše sdělila sestřičce. Ta mě uklidnila, ať nemám obavy, že podle zdravotní dokumentace je vše v pořádku a každé dítě se chová jinak. Když se paní doktorka vrátila, tak jí už jsem nic neřekla,“ popsala Vitásková, jež si to dodnes vyčítá.

„Vyčítám si to, že jsem jí nic neřekla, jelikož paní doktorka je zodpovědná a nikdy by nic nepodcenila. Neměla šanci něco negativního vidět, když v její ordinaci Kája působil normálně, neprojevily se žádné negativní projevy. Já jsem však stále měla vnitřně pocit, že není vše v pořádku,“ nastínila.

Sestra vždy podstatné informace předávala

Když měla Jana Vitásková přijít do ordinace pediatra o týden později, lékařka se dozvěděla, že nedorazí, protože je Kája hospitalizován ve Fakultní nemocnici Olomouc s akutním krvácením do mozku a bojuje o život.

„Ta informace mě naprosto šokovala,“ rozplakala se u soudu Vacová. Odmítá však, že by při vyšetření cokoliv zanedbala a zastala se i své zdravotní sestry

„Pracovala u mne 22 let a nikdy se nestalo, aby mi nepředala nějakou podstatnou informaci. Novorozenci běžně do čtyř až šesti měsíců mívají reflux (stav, kdy žaludeční kyselina proudí zpět do jícnu, což způsobuje podráždění či zvracení – pozn. red.), který se vytrácí až později, ani zavracení očí není u novorozenců nic neobvyklého,“ vypověděla.

„I kdybych tuto informaci od sestry měla, zřejmě bych Káju znovu zkontrolovala a pak bych řekla matce, ať vše sleduje a teprve pokud by se jeho stav nějak rapidně zhoršoval, začal výrazně obloukově zvracet nebo podobně, tak aby to řešila a jela na pohotovost,“ dodala.

Lékaři v nemocnici Vitáskovým sdělili, že se jedná o poúrazový stav. „Možností, jak mohlo ke krvácení do mozku dojít, je více. Mohl to být náraz, ale i prasklá cévka v hlavě nebo někdo mohl s dítětem zatřást, třeba i mírně, novorozené dítě je křehké,“ vypověděla Vacová.

Její dnes už bývalá sestra Ludmila Zemánková u soudu vypověděla, že si detaily návštěvy Vitáskových nepamatuje.

„Nevybavuji si, že by se během návštěvy stalo něco zvláštního. Většinou býváme v ordinace obě dvě i s lékařem a nestává se, že by rodiče sdělovali zásadní informace mně, většinou chtějí mluvit s lékařem,“ uvedla žena, která praxi u pediatričky vykonávala mezi lety 1991 až 2013 a s nitrolebečním krvácením se dosud nesetkala.

Právník rodiny: Za sestru zodpovídá lékařka

Podle právního zástupce rodiny Martina Začala nese lékařka za svou zdravotní sestru zodpovědnost. „I když paní doktorka sama nepochybila, je odpovědná za pochybení své zdravotní sestry, která měla v každém případě získané informace od rodičů předat a nenáleží jí vyhodnocovat, zda byly důležité či nikoliv,“ vysvětlil.

„Pokud by tato informace byla předána, bylo by povinností lékaře doptat se na detaily nebo pohovorem s rodičem zjistit další podrobnosti tak, aby byly sdělené negativní symptomy vyšetřeny a vyhodnoceno, zda má být poskytnutá odpovídající péče a jaká. To se nestalo,“ dodal.

21. listopadu 2024

Naopak právní zástupkyně Agelu Michaela Lukášová-Brynecká výpověď pediatričky označila s ohledem na propouštěcí zprávu z nemocnice za věrohodnou.

„Nezletilý Kája nevykazoval žádné příznaky nemoci, nitrolebečního krvácení ani dalších zdravotních problémů. Tomu, že matka Káji sdělila pochybnosti o zdravotním stavu jejího syna sestře v době nepřítomnosti paní doktorky a neměla potřebu řešit to přímo s ní, absolutně nerozumím,“ uvedla.

Kromě toho poukázala na rozpory ve výpovědi matky popisující čtrnáct let staré události při dnešním jednání a dříve.

Soud jednání opět odročil a to na 25. února, kdy vyslechne zdravotní personál šternberské nemocnice a také sestru, která měla podle rodiny úraz chlapce zavinit.

Rodiče čekalo vyšetření, zda synovi neublížili

Dítě skončilo v nemocnici ve chvíli, kdy už byl jeho stav kritický. Kája byl poté několik dní v kómatu a během několikaměsíčního pobytu v nemocnici prodělal řadu složitých neurochirurgických operací.

„Přežil jen zázrakem. Nikdy nezapomenu, jak mi lékař ukazoval krev, kterou se mému synovi snažili dostat z hlavy. Byla černá, jako kávová sedlina, byla tam prostě už hodně dlouho,“ vylíčila už dříve Jana Vitásková.

„Všichni se nás ptali, zda nám Kája nespadl, jestli jsem s ním netřásla. Lékaři mi sdělili, že se jedná o poúrazový stav, a s manželem jsme dokonce museli na vyšetření, zda jsme my sami nemohli Kájovi ublížit. Ukázalo se, že bychom toho nebyli schopni. Když ne my, tak kdo tedy?“ ptá se matka.

Ta měla už krátce po porodu podezření, že se ve šternberské porodnici muselo něco stát. Den po porodu měla službu sestra, která podle tvrzení matky odnesla Káju jen tak v rukou ještě s dalším dítětem.

„S matkou, která se mnou byla na pokoji, jsme si říkaly, že tady děti nosí jako pivo, a byly jsme z toho překvapené,“ řekla Vitásková.

Ubýval na váze a začal mít podezřelé příznaky

Když pak sestra obě děti zase přinesla, začal se Kája podle výpovědi matky chovat nezvykle, neustále plakal, nechtěl pít, zvracel a obracel oči v sloup.

„Říkala jsem si, že má asi oční vadu, a zeptala jsem se na to sestry. Ta mě odbyla se slovy, že je to normální, že se Kájík jen rozhlíží. Na dotaz, proč nepije a pořád zvrací, mi odvětila, že mám špatnou techniku kojení. A zvracení vysvětlovala tím, že se napil plodové vody a že se takto čistí každý novorozenec,“ popsala Vitásková.

Rodiče Káji Vitáska z Choliny na Olomoucku zůstali doma, aby mohli o těžce postiženého syna pečovat v přirozeném prostřed

Jenže Kája ubýval na váze a celkově neprospíval, což se nelíbilo ani lékaři, který je propouštěl z porodnice domů.

„Sestra mu přede mnou řekla, že špatně kojím a že na vše dohlédne. Následně mléko mému synovi nastříkala hrubě do pusy, a když jsem ho zvedla, vše obloukem vyzvracel. Nevím, co tehdy doktorovi za zavřenými dveřmi pověděla, nicméně jsme byli propuštěni. Až ze zdravotní dokumentace jsem pak vyčetla, že se prý Kája napil a vše je v pořádku,“ řekla.

„Věřila jsem lékařům a zdravotnickému personálu, všichni mě opakovaně ujišťovali, že je vše v pořádku. Jenže já jako matka intuitivně cítila, že to tak není. Připadala jsem si jako blázen a začala pochybovat sama o sobě. Z toho vnitřního rozporu jsem dostala panickou ataku a skončila u psycholožky,“ svěřila se.

Jako hadrová panenka

Krátce nato se však stav malého Káji razantně zhoršil. Neustále zvracel, nekoordinovaně koulel očima a propínal se do mostu. Rodina okamžitě zavolala rychlou záchrannou službu a hoch skončil ve fakultní nemocnici.

„Na příjmu mi paní doktorka řekla, že je to střevní viróza. V té době Kájovy oči nekoordinovaně bloudily a mně to přišlo divné, což lékařka ještě měla tendenci zlehčovat. Řekla jsem ‚a dost!‘ a požádala, aby se na syna podíval někdo jiný,“ vylíčila Vitásková.

Přišla doktorka z jednotky intenzivní péče a věci nabraly rychlý spád. Kája absolvoval sérii vyšetření včetně CT a magnetické rezonance, jež odhalily masivní nitrolebeční krvácení. Domů se po mnoha měsících léčby chlapec vrátil jako hadrová panenka.

„Lékaři nám řekli, že Kája nikdy nebude chodit, mluvit, bude slepý a hluchý. Nikdy se nepřiblíží zdravému dítěti,“ shrnuje Vitásková.

Starost o těžce postiženého syna jí i jejímu manželovi vzala veškerý čas, oba přestali chodit do práce, aby se svému dítěti mohli naplno věnovat a zajistit mu péči, kterou potřebuje.

Po letech přišel šok

V roce 2018, tedy osm let po porodu, žena absolvovala běžnou gynekologickou prohlídku a na recepci jí byla přidělena nová doktorka. Když pacientka vstoupila do ordinace, poznala lékařku ze šternberské porodnice.

„A ta mi řekla, že si mě pamatuje v souvislosti s tím, že sestře spadl můj syn. Byla jsem v šoku a zmohla se na jedinou větu: ‚Vy mi snad chcete říct, že to celou dobu víte?‘ V tu chvíli doktorka pochopila, že já jsem tu informaci neměla, a snažila se mě uklidnit, začala sestru omlouvat, že je jich málo, jsou unavené a stát se to může,“ popsala Vitásková.

„Já se na ni utrhla, že když už se to stane, má se to přece okamžitě řešit, a ne propustit dítě i přes negativní projevy domů a doufat, že se nic nestalo, protože se stalo!“ nechápe ani dnes matka postiženého chlapce. Od roku 2020 se s nemocnicí soudí.

Společnost Agel Středomoravská nemocniční ve svém vyjádření uvedla, že plně stojí za veškerým personálem šternberské nemocnice, který o Karla Vitáska před více než čtrnácti lety pečoval.

„Interním šetřením ani znaleckým zkoumáním nebylo odhaleno žádné pochybení v podobě tvrzeného pádu novorozence na zem. Vzhledem k tomu, že celá kauza je aktuálně řešena soudně, když k podání žaloby bylo přistoupeno až s odstupem téměř deseti let od narození chlapce a jeho jediné hospitalizace v naší nemocnici ve Šternberku, nebudeme s ohledem na citlivost případu věc blíže komentovat,“ sdělila mluvčí společnosti Radka Miloševská.