Kauza Vidkun znovu u soudu. Aktéři kritizovali odposlechy a zmiňovali Langera

K vrchnímu soudu se obě strany odvolaly po rozhodnutí krajského soudu loni v říjnu už podruhé. Tehdy soud všem uložil přísnější podmíněné a peněžité tresty. Státní zástupce Miroslav Stoklásek však znovu navrhuje Kadlecovi pět let vězení.

„Krajský soud vycházel z jediné polehčující okolnosti, což byla dosavadní bezúhonnost a řádný život. Nicméně Kadlec Kyselého informoval dlouhodobě, a to nejen v devíti řešených trestních kauzách, ale prakticky o všem,“ řekl Stoklásek, podle kterého společenskou závažnost případu zvyšuje postavení tehdejšího policisty a vlivného podnikatele.

„Byl policejní náměstek ředitele, hlava krajského ředitelství, u které se sbíhají všechny informace o zde vedených kauzách. A Kyselý byl významný podnikatel s dosahem do politiky a byznysu, o němž se vědělo, že je schopen informace sehnat a disponuje jimi,“ dodal státní zástupce.

Únik informací z trestního řízení označil obecně za závažný problém, který je těžké detekovat, objasnit a prokázat. Byl by proto podle něj pro policejní prostředí špatný signál, kdyby Kadlec, jenž měl být vzorem pro své podřízené, odešel jen s podmínkou.

„Podmíněný trest by nepůsobil výchovně a neodradil by další od podobného jednání,“ podotkl Stoklásek.

Kauza došla do devítiletého výročí bez konce

Kadlecův obhájce Tomáš Grepl připomenul, že kauza začala 13. října 2015, kdy tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) zasahoval v Praze a Olomouckém kraji.

„Můj klient přišel o zaměstnání, celou svou policejní kariéru. Musí žít s tím, že je prezentován prakticky jako zločinec. Trestní řízení a následné stíhání se přitom za celou dobu neposunulo ani o milimetr k tomu, aby tato obvinění byla odůvodněna a podložena alespoň elementárními důkazy,“ rozporoval postoj obžaloby, jenž označil za konstrukci.

Karel Kadlec namítal, že některé pořízené odposlechy se do spisu ani nedostaly, případně nebyl brán ohled na ty, které svědčily v jeho prospěch.

„Zásadní odposlechy tam nejsou, byla tam obrovská selektivnost. Je to hrůzostrašné,“ řekl. Podle obhajoby je za tím vliv bývalých kolegů, navrhoval proto jejich výslechy.

Bývalý hejtman Rozbořil mluvil o pomstě policistů. „Konstrukce případu je šílená, prapodivná. Soudný člověk by tomu nevěřil. Byl jsem vtažen do případu jako mediální hvězda, aby měl nějakou váhu, protože původní hvězdou měl být Ivan Langer. Ten se ale vyvlékl. Bez toho by kauza války policajtů v Olomouckém kraji nikoho nezajímala,“ řekl Rozbořil.

„Takové řeči se v hospodách vedou běžně“

Exhejtmanovi přitížila schůzka s Kadlecem v restauraci v roce 2015, kde podle kriminalistů nabízel úplatek.

„Od počátku namítáme nezákonnost pořízeních odposlechů. Rozbořil se navíc dostal do hry, policejní války, jedni policisté vyšetřovali druhé. Přimotal se do toho v hospodě, rozhovor byl pod vlivem alkoholu a byl přibrán do řízení. Kromě jednoho rozhovoru mu není co vytknout,“ prohlásil Rozbořilův advokát Petr Konečný.

„Sporný odposlech je vykládán pouze v neprospěch obžalovaného. Nejspornější věta je navíc v podmiňovacím způsobu. Takové řeči se v hospodách vedou běžně. Je to skoro až floskule,“ dodal.

20. října 2023

Úplatek měl exhejtman Kadlecovi nabízet za odložení případu jezdeckého areálu v olomoucké části Lazce prověřovanému kvůli možnému dotačnímu podvodu.

„Nic takového ale nezaznělo. Tedy ani pro koho, co, jak, kdy. V obžalobě není nic. Postaveno je to na základě domněnek a spekulací,“ dodal Rozbořil.

Řeší se i výše peněžitého trestu podnikatele

K soudu přišel i podnikatel Ivan Kyselý, jenž se jinak z jednání omlouvá. Neúčast na zářijovém projednávání mu však vrchní soud neuznal jako řádně omluvenou a udělil mu pořádkovou pokutu čtyřicet tisíc korun.

Státní zástupce pro něj chce v kauze přísnější finanční trest 1,8 milionu korun. Disponuje totiž podle něj řadou nemovitostí, což je třeba v jeho majetkových poměrech zohlednit a tudíž je namístě vyšší pokuta, než jakou udělil okresní soud.

Kyselý, jenž je v důchodovém věku, odmítl ke svým osobním a majetkovým poměrům vypovídat. K nemovitostem vlastněným jeho firmami nicméně sdělil, že z popisu ve zkráceném finančním šetření vůbec nevyplývá, jak firmy nemovitosti nabyly a zda například nemají závazky v podobě úvěrů.

„Pro mne kauza skončila 13. ledna 2016, kdy jsem opustil brány vazební věznice. Od té doby jsem kauzu vypustil z hlavy. Nechtěl jsem si ji připomínat. Dětem jsem to vysvětlil. Tisk a soudy mne odsoudily jako gaunera. Nikdy předtím jsem nebyl u soudu, zbývá mi třetina života a nechci ji trávit tím, že chodím na soudní jednání,“ uvedl šestašedesátiletý podnikatel.

I on zmínil jméno Ivana Langera, které mělo podle něj zajímat policii především. „Nabízeli mi, že když dám materiály na Langera, všechno skončí,“ podotkl.

Krajský soud Kyselému uložil tříletý pobyt za mřížemi s podmíněným odkladem na čtyři roky a peněžitý trest 346 tisíc korun, Kadlece odsoudil na tři roky s podmíněným odkladem na pět let a má zaplatit 438 tisíc. Také mu zakázal činnost na pět let. Rozbořil je ve zkušební době na 3,5 roku, jinak ho čeká dvouleté vězení, peněžitý trest dostal ve výši 182 tisíc.