Nejde o veřejný, ale soukromý zájem, bouří se lidé z osady proti větrníkům

„Zastupitelé mají odsouhlasit záměr změny územního plánu, přitom investor podá žádost dva dny předtím. Chybí konkrétní údaje, lidé se je téměř nedozvědí,“ kritizují zástupci osadního výboru Studené Loučky.

Podle nich nejde o veřejný, ale soukromý zájem. Stejně tak mají obavy, že stížnosti na možný hluk z větrníků neuspějí, když ho nebude slyšet přes provoz z frekventované silnice.

Vadí jim i možný dopad na krajinu, blízkost elektráren k domům kratší než jeden kilometr nebo negativní dopad na ceny nemovitostí.

Zastupitelstvo v dubnu velkou většinou schválilo souhlas s přípravou podkladů ke změně územního plánu kvůli vybudování větrníků. Nedávno prošlo na zasedání i pořízení změny územního plánu, která má prověřit možnost umístění větrníků, jen těsně.

Důvodem byl i silný nesouhlas obyvatel místní části, kterých dorazily desítky. „Případ větrných elektráren na našem území nemá jinde v kraji ani v České republice obdoby,“ poukázala Hana Konečná ze Studené Loučky.

„Prvním krokem obce je v podobných záměrech ověření postojů lidí ke stavbě. Pořádá se k tomu anketa či referendum, jak tomu bylo například v Moravském Berouně, v Potštátě, v Branné, v Horní Loděnici nebo Maletíně. Rada města Mohelnice minulý týden podepsala předsmlouvu se S&M Develop. Jsme respektováni, nebo ne?“ ptala se Konečná.

Lidé uspořádali neoficiální petici

Lidé z místní části tedy podnikli vlastní průzkum v podobě petice, kterou podepsalo 93 procent stálých obyvatel i pravidelných rekreantů. Dalším krokem může být snaha o vyvolání referenda, případně soudní napadení územního plánu i povolení stavby.

Starosta města Pavel Kuba (nez.), jenž záměr podporuje, připomněl, že při pořizování změny plánovací dokumentace se mohou osvětlit nejasnosti a někteří podle něj ještě změní názor. Finální hlasování má přijít v příštích měsících.

„Mohu všechny ubezpečit, že možné umístění větrných elektráren bude posouzeno podle německých norem, které jsou přísnější, a to z pohledu krajinného rázu, hluku, radiokomunikací, vlivu na ptactvo a tak dále,“ shrnul v červnovém čísle městského zpravodaje.

Firma nabízí energii zdarma

Společnost, která chce nad Mohelnicí stavět, uvádí, že od svého vzniku v roce 2003 vztyčila už 18 věží a do roku 2027 jich chce vybudovat dalších nejméně 27.

Loni nedaleko Studené Loučky, už za hranicemi kraje, postavila největší větrnou elektrárnu v Evropě o výkonu 4,2 megawattu. Stejný minimální výkon by měly mít i větrníky u Mohelnice.

Obyvatelům slibuje doložit všechny potřebné studie včetně protihlukové. Městu nabízí až 600 megawatthodin ročně zdarma pro obecní budovu, provoz bazénu i budoucí sportovní haly.

„Naše společnost je již schopna obchodovat s energií, a to nejen se samostatně vyrobenou, ale i trhem zobchodovanou,“ napsal v dopise městu jednatel firmy Martin Valter.

„Jsme schopni vytvořit vlastní distribuční soustavu s provozem vaší trafostanice za bazénem, kterou bychom pro tyto účely využili,“ doplnil. Nabízí i stanici pro výhodné dobíjení elektromobilů.

Na posledním zastupitelstvu vystoupil i ředitel firmy Martin Hofman. Místní chce dále přesvědčovat. „Větrné elektrárny nenarušují zdraví člověka. Nikdo si nedovolí postavit takové objekty za 210 milionů, aby to pak někdo zastavil. Nikdo by mu na to ani nepůjčil peníze,“ argumentoval.

V Norberčanech se bude větrný park rozšiřovat

Jiná firma chce stavět i v Moravském Berouně na Olomoucku. V červnovém referendu byla více než polovina obyvatel proti, nepřišlo jich ale dost, aby mohly být závěry hlasování platné. Jak dál se záměrem postavit 17 větrných elektráren, budou zastupitelé probírat ve středu.

V Norberčanech na Olomoucku zastupitelstvo minulý měsíc vybralo investora, se kterým bude spolupracovat na rozšíření stávajícího větrného parku o další elektrárny. Nyní má obec v katastru tři věže, počet dalších zatím nebyl upřesněn. Malou vesnici přesvědčila dočasnost staveb i benefity, za které chce například opravit kanalizaci.

Lopatky pěti větrníků se před pár týdny roztočily po letech příprav a trvajících sporů u Jívové na Olomoucku, zájem mají investoři i na dalších místech Nízkého Jeseníku. Neúspěšně zkoušeli přidání elektráren na Potštátsko. Na Zábřežské vrchovině jednají v Jestřebí, Pobučí nebo Lukavici.

Podle dat Komory obnovitelných zdrojů energie byl kraj loni čtvrtý ve srovnání množství energie vyrobené z větru.

Vláda v dubnu schválila postup, jakým budou v Česku vymezovány oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, takzvané akcelerační zóny. Příprava výstavby by v nich neměla přesáhnout rok.

„Rozvoj větrné energetiky v Česku dosud stagnoval, chceme proto najít takovou cestu, která umožní rozumnou výstavbu nových větrných elektráren respektující energetické potřeby státu i zájmy místních obyvatel,“ sdělil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).