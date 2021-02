V Jeseníkách ožil plán na obří větrník s vyhlídkou, rozbouřil emoce

Roman Roušal, starosta Ostružné, pod niž Petříkov spadá, uvedl, že obec se snaží projektu větrníku s vyhlídkou zabránit.

„Nejde o to, zda jde o ekologický zdroj energie, ale o to, že taková stavba tady nemá co dělat, protože narušuje krajinu. Lidé protestovali tehdy a protestují i nyní. A to místo je vidět odevšad, byl by to nevratný a devastující zásah do zdejší krajiny,“ míní.

Obec se snaží bránit proti jakýmkoli snahám projekt znovu oprášit. „Udělali jsme proti tomu maximum, když jsme v územním plánu stavby tohoto typu v této oblasti zamítli,“ říká Roušal.

Jenže územní plán může třeba už příští zastupitelstvo změnit, varují oponenti, kteří teď připravili proti stavbě kampaň včetně letáků či billboardu na okraji osady Petříkov.

Kaštyl se odporu podivuje.

„Já se chystám ukončit činnost. Už mám roky a z rodiny to nikdo nechce dělat. Projekt větrníku s vyhlídkou je veden snahou zatraktivnit toto území a dál ho rozvíjet jako středisko cestovního ruchu. Navíc jde o velmi větrné místo, které je škoda nevyužít pro výrobu ekologické elektřiny. Chci novému majiteli předat i plány na tuto investici. Bude na něm, jestli se do toho pustí,“ zdůvodňuje Kaštyl.

Inspiraci prý našel před lety v Německu. „Tam taková elektrárna s vyhlídkou stojí a je to velká atrakce,“ vysvětlil.

Proč se do stavby nepustil on? „Byl tady obecný odpor, někteří lidé nechtěli slyšet argumenty a nechtějí je slyšet ani nyní. Jak je vidět, teď to není jiné. Až mě překvapila intenzita těch protestů. Pořád si ale myslím, že jde o smysluplnou investici, která cestovnímu ruchu jenom prospěje,“ říká s tím, že nejde o protesty všech nebo většiny zdejších obyvatel, ale několika „závistivců“.

Nad Ostružnou už několik větrníků řadu let stojí

Iniciátoři protestů i vedení obce však říkají, že to je věc převážné většiny lidí, kteří zde žijí nebo zde mají chaty.

„Petici proti stavbě kdysi podepsala velká většina lidí z Petříkova,“ oponuje jeden z iniciátorů protestu Robert Kolář, který v Petříkově dlouhodobě žije.

„Víme, že to zastupitelé v územním plánu zamítli, ale všichni víme, že územní plán může být kdykoli změněn. Chceme, aby se s tím jednou provždy skončilo,“ sdělil.

„Jsme pořád ve střehu, protože je vidět, že celá věc neusnula,“ přidal další z iniciátorů odporu proti stavbě Martin Taraba. „Tahle stavba by nevratně zhyzdila celé petříkovské údolí,“ obává se.

Okraj osady teď zdobí billboard „Stop větrné elektrárně v Petříkově“ s velkým červeným „ne“ a vizualizací stavby. V podobném duchu jsou i letáky a inzerce v médiích.

Místní podle Taraby nechtějí nic ponechat náhodě. Proti stavbě jsou i ochranáři.

„My jsme proti tomu dali námitku hned, jak se to před lety objevilo venku, a náš postoj se nemění. Pokud se objeví někdo, kdo bude chtít větrník s vyhlídkou stavět, tak zase budeme podávat odvolání a argumentovat proti stavbě,“ tvrdí šéf šumperské pobočky Českého svazu ochránců přírody Marcel Minář.

Podle něj do vrcholové části Jeseníků nepatří takové stavby, i když nad Ostružnou už několik větrníků už řadu let stojí.

„Stavba by narušila krajinný ráz petříkovského údolí. Zájem dostat sem co nejvíc turistů nesmí převážit nad zájmy ochrany přírody,“ řekl Minář.