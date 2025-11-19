Olomouc už má vánoční stromek, rozsvítí se v neděli. Letos putoval z Přerovska

Olomoucké vánoční trhy jsou populární akci v regionu, každoročně je navštíví více než 70 000 návštěvníků, mezi nimiž převažují turisté ze zahraničí. Letos se uskuteční již 23. ročník trhů.
V neděli se po rozsvícení vánoční jedle mohou návštěvníci těšit na koncert Natálie Tichánkové za doprovodu 4GOODS a dětského sboru Pelčata. Jako každoročně se při rozsvícení odhalí i jméno, které stromu daly děti z vybrané olomoucké základní školy.
Vánoční trhy v Olomouci nabídnou tradičně pestrý program, který potrvá po celou dobu adventu. Na hlavním pódiu vystoupí řada oblíbených interpretů a kapel. Mezi nimi jsou například Turbo, Kamelot, Elán Haná tribute, Tereza Balonová nebo Meki tribute. Chybět nebudou ani divadelní představení pro děti v podání Divadla Tramtarie či oblíbené kulinářské show.
Olomoucké vánoční trhy se rozšíří na náplavku Moravy, letos myslí i na autisty
Další letošní novinkou je podpora poctivých řemeslníků a regionálních tvůrců. Každou neděli po poledni se na pódiu představí prodejci, kteří se věnují ruční výrobě – ať už jde o originální dárky, přírodní produkty nebo lokální potraviny.