Olomoucký strom Bambulín už svítí, vrací se i kluziště a vánoční autobus

Vánoční trhy Olomouc

● od 19. 11. do 23. 12., omezený provoz gastro stánků do 6. 1.

● atrakce: kluziště, vyhlídkové kolo, koncerty Fleret, Legendy se vrací, Isbina; pro děti – divadlo, Michal Nesvadba; každou sobotu gastro show Přerov

● od 3. 12. do 1. 1.

● rozsvícení stromu: 3. 12. v 18.00, náměstí T. G. Masaryka

● atrakce: nový vyřezávaný betlém, denně koncerty a představení Prostějov

● od 24. 11. do 31. 12.

● rozsvícení stromu: 24. 11. v 17.00, náměstí T. G. Masaryka

● atrakce: svítící průchozí LED baňka, kluziště, komentované prohlídky radnice, videomapping Šumperk

● od 3. do 26. 12.

● rozsvícení stromu: 3. 12. v 17.00, náměstí Míru u radnice

● atrakce: farmářské trhy, jarmark, koncerty Sioux, BG Nova, Pavel Čadek Jeseník

● od 3. do 17. 12.

● rozsvícení stromu: 3. 12. v 17.00, Masarykovo náměstí

● atrakce: Mikulášské putování z pekla do nebe, jarmark na Stříbrnou neděli, hudební program Hranice

● od 1. do 22. 12.

● rozsvícení stromu: 1. 12. v 17.00, Masarykovo náměstí

● atrakce: trhy zahájí koncert Bohuše Matuše, kluziště či Halouzkův betlém, zakončí skupina Fleret a ohňová show