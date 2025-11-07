Proč pachatel čtvrtečního běsnění ničil auta a vchodové dveře, policisté zatím nevědí. „Pachatele jsme zajistili a umístili do cely předběžného zadržení. Co jej naštvalo a co ho k tomuto jednání vedlo, teprve zjišťujeme,“ dodala k případu policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Své ničení vandal začal v Tylově ulici, kde zaparkovaným autům lámal zrcátka či poškozoval světla. V ulici Beskydská nejprve prohodil hasicí přístroj dveřmi na společné chodbě bytového domu nebo u dalšího domu prohodil dveřmi popelnici. Jeho zraku neunikly ani květiny, které polámal.
Policisté už na místě vyloučili, že by zadržený muž byl opilý nebo pod vlivem drog.
„Nebyl pod vlivem alkoholu a orientační test na omamné a psychotropní látky vyšel negativně. Způsobenou škodu jsme předběžně vyčíslili na víc jak 100 tisíc korun. Ze svého jednání se aktuálně zpovídá policistům a probíhají s ním procesní úkony,“ upřesnila mluvčí.
Za přečiny poškození cizí věci a výtržnictví hrozí zadrženému podle trestního zákoníku v krajním případě až dva roky za mřížemi.