Urologové z Olomouce krotí inkontinenci díky umělému svěrači

Olomoučtí urologové už mají za sebou dvě implantace tohoto svěrače, výhledově počítají s deseti až dvanácti výkony tohoto typu ročně.

„Umělý svěrač se využívá téměř výhradně po operacích prostaty, zejména po radikální prostatektomii z důvodu karcinomu prostaty v případech, kdy operované muže trápí silný únik moči a zároveň selhaly všechny další možnosti, jak problém řešit,“ přiblížil přednosta Urologické kliniky FN Olomouc Igor Hartmann.

„Systém Zephyr 375 je třetím typem implantátu, který se v republice používá. Na rozdíl od předchozích funguje na principu manžety, která obepíná močovou trubici, aby nedocházelo k samovolnému úniku moči. Pacient ji ovládá manuálně impulsem až v tom momentu, kdy se jde vymočit,“ dodal Hartmann.

Jako první v republice implantovali nový typ umělého svěrače v jihlavské nemocnici, urologové z FN Olomouc je následovali dvěma operacemi na konci letošního ledna.

„Tento výkon je indikován mužům bez rozdílu věku po operaci prostaty, když trpí těžkou inkontinencí. V těchto případech implantát i výkon hradí zdravotní pojišťovna. Důležité je, aby pacient byl onkologicky stabilní a po operaci zcela zhojený a bez komplikací. Pokud na inkontinenci nepomáhá ani celková fyzioterapie, jež je při těchto stavech velmi účinná, můžeme přistoupit k zavedení implantátu,“ podotkla Eva Burešová, která první dvě implantace Zephyr 375 v olomoucké fakultní nemocnici prováděla.

Za rok v olomoucké nemocnici provedou zhruba dvě stovky radikálních prostatektomií. Těžká inkontinence přitom nastává u jednotek případů ročně.

„Většině komplikací dokážeme předcházet už při primární operaci. Plánujeme, že umělý svěrač bychom aplikovali u deseti až dvanácti pacientů za rok, přičemž se na nás s podobnými požadavky obracejí i mimospádoví pacienti, kteří operaci prostaty absolvovali jinde. To je také smyslem našeho centra, které se o urologické pacienty stará od odhalení jejich onemocnění až po řešení všech nepříznivých následků nemoci a nezbytné léčby,“ poznamenal přednosta Igor Hartmann.

Cvičení v Portugalsku

Hodinový výkon v celkové narkóze podstupují muži až po důkladném vyšetření. „Pro zvládnutí operačního postupu jsme absolvovali školení v nemocnici v portugalské Coimbře. Jde o vcelku jednoduchý výkon, při němž se systém implantuje do těla pacienta vcelku. Muži pak ovládají systém manuálně pumpičkou v šourku, kterou aktivují před močením. Většině z nich to při problémech s inkontinencí pomůže, některým alespoň částečně, ale každopádně jim to výrazně zvýší kvalitu života,“ naznačila členka operačního týmu Natalia Wiesner.

„Dříve na tyto výkony existovaly pořadníky s dlouhou čekací dobou, dnes jsme schopni uspokojit prakticky všechny indikované pacienty. Děkujeme vedení naší kliniky i celé nemocnice, že nám bylo umožněno tuto novou metodu a technologii využívat,“ dodala Wiesner.