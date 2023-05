Úroda ovoce bude bída, meruňky jsou vzácností, předpovídají ovocnáři

„Co jsem měl možnost vidět, až devadesát procent meruněk pomrzlo,“ kroutí hlavou olomoucký sadař Radomír Houdek, člen Ovocnářské unie. Na Hané je přitom podle něj pěstitelů meruněk už tak velmi málo.

Podobnou zkušenost má i ředitel divize ovocnářství ze společnosti Úsovsko Michal Horáček.

„Intuitivně si myslím, že devadesáti procentům meruněk pomrzly květy a plody tak nevyrostou,“ říká.

Meruňkám se v Česku nedaří dlouhodobě. „Poslední normální sklizeň byla snad v sezoně 2017/2018,“ nastínil vedoucí Ústavu ovocnictví brněnské Mendelovy univerzity Tomáš Nečas.

Cena proto stoupá. Třeba v roce 2020 se urodilo nejméně meruněk od roku 2003 a zatímco tehdy stály v průměru 82 korun za kilogram, v poslední době se i kvůli nedostatku tuzemské produkce prodávají za sto korun a více.

„Úrody jsou žalostné. Lidé už meruňky kupují prakticky jen pro přímé konzumování, kvůli vysoké ceně se jim totiž nevyplatí je dále zpracovávat. Nehledě na to, že i náš zpracovatelský průmysl je na úbytě,“ shrnul Houdek.

Nemoci a mrazy likvidují peckoviny

Špatně na tom ovšem letos v regionu budou i broskvoně, třešně, hrušně a asijské slívy. Každé ovoce ovšem trápí něco jiného.

„U broskvoní pozorujeme silnou kadeřavost, která roste s chladem a pěstitelé její prevenci často podcení,“ uvedl Nečas s tím, že by broskví mohlo být stejně pomálu jako meruněk.

„Hrušky zase samy o sobě sice nejsou tolik citlivé na chlad, ale kvetou dříve než například jabloně a v té době bylo málo opylovačů. Navíc lze říct, že hrušně jsou obecně pro hmyzí opylovače méně atraktivní,“ dodal odborník.

Radosti se snad dočkají alespoň pěstitelé jablek, jejichž úroda by měla být lehce nadprůměrná. A to i přesto, že stromy měly méně květů než v roce 2022.

„Loňská sklizeň byla suprová. To, že toho je teď méně, je pochopitelné. Po dobré úrodě stromy odpočívají, i tak to ale letos bude slušné,“ tuší Horáček.

Obdobně to vidí i olomoucký sadař Houdek. „Momentálně mám jabloně v plném kvetení, nicméně teď dost prší, což může situaci ještě obrátit. Věřím, že se tak nestane,“ doufá.

Dostatek jablek ano, kvalita bude horší

„Kvantitativně se to může vydařit, otázkou je kvalita,“ připomněl zase Horáček, že dobrá úroda není jen o množství. Nízkými teplotami poškozené květy totiž mohou mít za následek, že se urodí hůře vypadající jablka či hrušky. „A ty pak nikdo nekoupí,“ podotýká Horáček.

Dařit by se mohlo evropským odrůdám slívy, tedy mirabelkám a renklódám.

„Potíž je v tom, že se za poslední roky hodně proměnilo počasí. V dnešní době už i v únoru bývá dost teplo, takže rostliny začnou růst. Jenže pak zase přijdou mrazy,“ všiml si Houdek.

„Problém je, že meruňky vykvetou strašně brzo, v dřívějších desítkách let to bylo jinak. Například jablka vyrůst nestihla, proto se mrazům vyhnula. Meruňky to štěstí neměly. I proto, že nízké teploty, co přišly na jaře, trvaly celou noc, nebyly jen nad ránem,“ dodal sadař.

„Počasí je hodně proměnlivé, což hraje velkou roli,“ přitakává Nečas. Podle něj ovšem nejsou zásadní pouze mrazy, což mnoho lidí nevnímá. „Všichni vidí mrazíky, ale když je často chladno, deštivo a zataženo, nelétá mnoho opylovačů,“ poukázal na další velký problém vedoucí ústavu ovocnictví.

Nižší daň ceny neovlivní, rozdíl si nechají obchody, míní šéf unie

Komplikací je i silný vítr. „Včely létají, až když je venku dvanáct stupňů. Čmelákům sice stačí méně, ale silný vítr odradí i je. Navíc přímo snižuje opylovatelnost rostlin, blizny květů vysychají,“ vysvětlil Nečas.

„Na povrchu mají lepkavou látku, na kterou se lépe lepí pyl přenášený včelami či čmeláky, ta ovšem při větru mizí,“ shrnul.

Po loňské solidní úrodě se tak nyní sadaři děsí toho, co přijde. „Loni byla sice jedna z nejlepších úrod za poslední roky, ale ekonomicky to stejně bylo hrozné. Ceny byly špatně nastavené a lidé moc nekupovali,“ přiblížil Houdek.

Podle ředitele divize ovocnářství společnosti Úsovsko je příčinou zdeformovaná situace na trhu.

Prodej českého ovoce klesl tak na šedesát procent. Vozí se sem levné dovozy a naše ovoce leží ve skladech,“ kritizuje.

„Ekonomické zatížení českých firem a farem, daně, dotační politika, to vše je nesrovnatelné s Polskem a dalšími evropskými zeměmi,“ vyčetl státu Horáček s tím, že podpora ovocnářství je dlouhodobě nedostatečná.

Zlepšení navíc podle Ovocnářské unie nepřinese ani vládou chystané snížení sazby DPH na ovoce z 15 na 12 procent.

„Na pultech se to neprojeví. Velmi pochybuji, že jablka, která v akci stojí 19,90, se najednou budou prodávat za 19,30. Vítězem tohoto rozhodnutí jsou obchodní řetězce, v nichž rozdíl skončí,“ předpověděl pro ČTK předseda Martin Ludvík.