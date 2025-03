O olomouckou univerzitu je i letos velký zájem, přijala téměř 35 tisíc přihlášek

Do poloviny března bylo možné podat e-přihlášku na většinu oborů Univerzity Palackého v Olomouci (UP). „Na některé se však lze stále ještě hlásit,“ upozornil mluvčí školy Egon Havrlant.

Zájem o studium meziročně vzrostl na pěti z osmi fakult. „Největší nárůst zaznamenala přírodovědecká fakulta. Nejvíce láká filozofická a pedagogická fakulta. Zájemci s cizím státním občanstvím si podali 4 632 přihlášek, z toho 2 786 je ze Slovenska a 484 z Ukrajiny. Celkově si jednu nebo více e-přihlášek podalo přes 23 tisíc uchazečů a uchazeček ze 122 států,“ popsal mluvčí.

„Zájem o studium na Univerzitě Palackého je stabilní. Vysoký počet podaných přihlášek nás těší a svědčí o tom, že nabízíme zajímavé obory a studijní kombinace. Mám radost, že se daří lákat zahraniční studující, kteří pomáhají dotvářet atmosféru univerzitního města,“ uvedl rektor UP Martin Procházka.

Například na teologickou fakultu je možné hlásit se do 30. dubna na bakalářské obory Sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce, Etika a kultura v mediální komunikaci a Sociální práce s dětmi a mládeží, magisterskou Katolickou teologii a navazující magisterské obory Učitelství náboženství pro základní školy v kombinované formě a Etika a kultura krizové komunikace v distanční formě.

„Přírodovědecká fakulta chystá druhé kolo přijímacího řízení na vybrané bakalářské a navazující magisterské obory od 15. dubna do 11. července. Fakulta zdravotnických věd přijímá do konce července přihlášky do oboru Physiotherapy vyučovaném v angličtině,“ poznamenal Havrlant.

Na doktorské studium se mohou studující přihlásit do konce dubna či května v závislosti na fakultě. „Přírodovědecká fakulta bude mít druhé kolo od 1. června do 15. srpna. Přehled stále otevřených programů je k dispozici v katalogu na webu UP,“ přiblížil mluvčí.

Nejžádanější obory

Největší zájem je v Olomouci každoročně o studium oborů Všeobecné lékařství, Psychologie, Práva a právní vědy, Zubního lékařství nebo Fyzioterapie. Dále pak o Všeobecné ošetřovatelství, Global Development Policy nebo Učitelství pro 1. stupeň základní školy.

„Ze studijních programů, které univerzita nabízela nově, je velký zájem o Učitelství zdravotně-preventivních předmětů pro střední a vyšší odborné školy, Korejštinu pro praxi, Korejštinu pro hospodářskou praxi nebo Etiku a kulturu krizové komunikace,“ vylíčil Egon Havrlant.