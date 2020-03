Krizový scénář pro uzavřené oblasti je připravený, ujišťuje šéf nemocnice

Kdo lidem u uzavřené oblasti poskytne základní lékařskou péči?

Tu by měla poskytnout zdravotní střediska v Uničově a v Litovli, a to prostřednictvím zdravotníků, kteří jsou v této oblasti – tedy praktických lékařů nebo zaměstnanců nemocnic, kteří tam zůstali. Cílem je, aby za tím, co lze poskytnout na místě, lidé nemuseli z oblasti vyjíždět.

Co bude s lidmi, které praktici ošetřit nezvládnou? Tedy těmi, kteří například dostanou infarkt nebo se těžce zraní?

Je samozřejmě péče, kterou nebude možné poskytovat v uzavřené oblasti. V těchto případech je to rozdělené takto: případy, které zvládne Nemocnice Šternberk, budou směřovány tam. Pacienti vyžadující specializaci, na kterou by šternberská nemocnice nestačila, například ti se složitým infarktem nebo mrtvicí, budou v péči fakultní nemocnice.

Proč nesměřujete všechny pacienty rovnou do Olomouce?

Chceme fakultní nemocnici udržovat tak, aby mohla fungovat co nejdéle. Pokud lze suspektní pacienty (s podezřením na nákazu koronavirem – pozn. red.) ošetřit jinde, tak je na to určena Nemocnice Šternberk. Jsme takto vzájemně domluveni a spolupracujeme.

Jinými slovy – fakultní nemocnice šetří síly na horší časy?

Já bych to nazval trochu jinak. Snažíme se co nejvíc udržet různé části, kde není moc infekce. Pacienty, kteří mají prokázanou nebo suspektní virovou infekci koronavirem, toho času hospitalizujeme v rámci kraje na infekčním oddělení Nemocnice Prostějov. Pro základní péči o pacienty, u kterých nákaza prokázaná není, ale jsou z oblasti Uničova a Litovle, je vyčleněný Šternberk. Na nás je až vyšší péče.

Jde ale o pacienty z karanténní oblasti. Zachází se s nimi nějak speciálně?

Jistě, musí se k nim přistupovat podle pravidel. Pro zdravotníky to znamená co nejmenší kontakt a vždy v ochranných pomůckách.

Kapacita infekčního oddělení prostějovské nemocnice je třicet lůžek. Kam budete případně umísťovat další pozitivní pacienty ve vážnějším stavu?

Ti, které by prostějovská nemocnice nezvládla přijmout, by byli za režimových opatření i ve fakultní nemocnici.

Ta má pro tento účel rezervované nějaké oddělení či kliniku?

Určitě bychom péči poskytovali v oddělených částech, máme to promyšlené.

Dá se z vašeho krizového scénáře prozradit víc? Jak byste postupovali v těch nejčernějších situacích?

Scénář je takový, že v případě potřeby bychom zapojili další nemocnici v rámci kraje. Druhá po Prostějovu by přišla na řadu Vojenská nemocnice v Olomouci a i v rámci fakultní nemocnice máme vyčleněné prostory, abychom to mohli řešit. Na jednotlivých krocích jsme se v úterý dohodli s řediteli všech nemocnic v Olomouckém kraji. Společně hledáme co nejefektivnější a nejsprávnější cesty, jak to řešit.

Máte dostatek personálu?

Situace se může vyvíjet různými směry, nicméně všechny nemocnice významně omezily provoz, takže toho času máme kapacit nadbytek. Navíc už zaškolujeme i studenty.

Pokud jde o testování na koronavirus v mikrobiologických laboratořích fakultní nemocnice, pořád počítáte s maximální kapacitou sto vzorků denně?

Nepočítáme, kapacitu naopak hodláme dál navýšit. Navíc už jsou ve hře také rychlotesty, které se k nám právě dostávají. My v nemocnici předěláváme celou jednu experimentální laboratoř, jejíž kapacita může být několikanásobně vyšší než sto testů denně. Pracujeme v nepřetržitém režimu a děláme všechno pro to, abychom byli co nejdříve schopni testovat co nejvíce lidí.