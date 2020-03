Vojáci už na uzavřeném Litovelsku odebírají vzorky, lidé jsou ale zklamaní

Hygienikům i lidem z oblasti, které je v kraji zatím největším ohniskem koronavirové nákazy, má mobilní odběrové místo urychlit i usnadnit cestu k odpovědi o rozšíření infekce. Řadu obyvatel však zklamalo, že se jich na odběry nedostalo víc.

„Po dnech plných nervozity mezi lidmi přineslo odběrové místo relativní uklidnění. Zároveň jsou ale občané i trochu zklamaní, mysleli si, že těch odběrů bude víc. Když jsou v karanténě nebo navíc mají nějaké respirační problémy, doufali, že budou automaticky pozváni,“ řekl starosta Litovle Viktor Kohout.

O tom, kdo na odběr půjde, rozhodují hygienici, kteří posuzují každý případ zvlášť. Rozhoduje míra epidemického rizika. To, že člověk žije v uzavřené lokalitě, neznamená automaticky odeslání na test.

„Ke zřízení mobilního místa jsme přistoupili proto, abychom systém odběru a diagnostiky urychlili a abychom byli co nejblíže občanům v oblasti, kde máme hlášeno nejvíc pozitivních případů. Jde také o to, aby lidé, které kontaktujeme, že jim bude proveden odběr, na něj čekali kratší dobu,“ vysvětlila zastupující ředitelka Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Lenka Pešáková.

Stanoviště v Nových Zámcích je pro lidi, kteří jsou mobilní a mohou dorazit sami.

„Autem přijedou k odběrnému místu, stáhnout okénko a přímo ve voze je jim z nosu odebrán vzorek. Pak odjíždí. Kdyby přijela celá rodina, což by pro nás bylo lepší, obešli bychom celé auto. Vzorky se dají do média a poté do chladničky ve stanu,“ popsal Martin Svoboda, ředitel Vojenské nemocnice Olomouc, jejíž zdravotníci s kolegy ze 6. polní nemocnice vzorky odebírají.

Hygienička: Dostane se na všechny, u koho je odběr potřeba

Ostatní obyvatele s podezřením na koronavirovou nákazu dál objíždí takzvaná odběrová sanitka. Jak Pešáková zdůraznila, dostane se postupně na všechny, u koho jsou odběry nutností.

„To, že odběr není proveden den nebo dva od okamžiku, kdy s občanem hovoříme, neznamená, že jsme na něco zapomněli, nebo že se odběr neuskuteční. Odběr bude proveden ve všech případech, které jsme indikovali. Čím později, tím kvalitnější informaci pak z laboratorního výsledku získáme,“ uklidňuje hygienička.

Logistiku požadovaných odběrů má na starosti Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje. Ta kromě vlastní sanity se zdravotní sestrou z infekčního oddělení prostějovské nemocnice vysílá k lidem také vojenskou sanitku, jejíž personál zajišťují vojenská a 6. polní nemocnice. Kromě toho má krajský krizový štáb v záloze další dvě sanitní posádky.

„Jednu z nich už pravděpodobně budeme aktivovat pro severní část regionu,“ uvedl olomoucký hejtman a šéf krizového štábu Ladislav Okleštěk.

Odběry zajišťuje také Nemocnice Prostějov a v Olomouci od středy ve speciálním stanu i vojenská nemocnice. Odběrových míst je nicméně podle hejtmana připraveno ještě víc.

„V každé nemocnici v kraji máme připravené pevné odběrné místo, jen zatím nebylo potřeba je využít. Ale zatelefonuji a druhý den funguje,“ tvrdí Okleštěk.

Odběry, které zdravotníci v Olomouckém kraji dosud dělají, se odehrávají klasickou cestou, tedy výtěrem z nosu. Rychlotesty založené na odběru kapilární krve, kterých před pár dny do regionu dorazilo sedm tisíc, ještě využívat nezačali.