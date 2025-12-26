Zemřel „král českých exekutorů“ Tomáš Vrána. Bylo mu 63 let

Úmrtí potvrdil na sociální síti Vránův bývalý kolega z Exekutorského úřadu v Přerově advokát Robert Runták. „V pondělí 22. prosince náhle zemřel někdejší ‚král exekutorů‘ Tomáš Vrána. Bylo mu 63 let. Čest jeho památce,“ uvedl.
Jak informoval server iDnes.cz v roce 2015, Vránova exekutorská firma tehdy zaměstnávala skoro dvě stě lidí, ročně obstarávala odhadem šedesát tisíc exekucí a patřila tak mezi největší v zemi. V celé České republice ročně proběhlo přes tři čtvrtě milionu exekucí.
Byl ve sporu s ministrem
Možná nejznámější český exekutor Vrána se v té době dostal do sporu s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO), jenž na něj podal kárnou žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu pro praktiky, kterých se Vránova exekutorská firma dopouštěla a čelila za to veřejné kritice. Vrána svou rezignací projednání kárné žaloby předešel. Ve funkci skončil na jaře 2016.
|
Stát vyhlásil válku králi exekutorů. Povel zní: Vrána musí skončit
„Rozhodl jsem se pro tento krok (rezignaci) po zralé úvaze. Jsem již unaven neustálým mediálním tlakem a útoky vůči mé osobě. Od samého počátku exekutorského úřadu se snažím pracovat tak, abych v maximální míře přispěl k co nejvyšší vymahatelnosti neuhrazených pohledávek. Dnešní doba však není těmto snahám příznivě nakloněna,“ uvedl tehdy Vrána.
Poslední rozloučení s Tomášem Vránou bude 5. ledna v obřadní síni olomouckého krematoria.