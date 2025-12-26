Zemřel „král českých exekutorů“ Tomáš Vrána. Bylo mu 63 let

  15:28,  aktualizováno  15:28
Ve věku 63 let zemřel někdejší známý přerovský exekutor Tomáš Vrána. Významná postava českých exekucí skončila v byznysu před zhruba deseti lety po tlaku veřejnosti.
JUDr. Tomáš Vrána
Další 1 fotografie v galerii

JUDr. Tomáš Vrána | foto: Exekutorský úřad Přerov

Úmrtí potvrdil na sociální síti Vránův bývalý kolega z Exekutorského úřadu v Přerově advokát Robert Runták. „V pondělí 22. prosince náhle zemřel někdejší ‚král exekutorů‘ Tomáš Vrána. Bylo mu 63 let. Čest jeho památce,“ uvedl.

Jak informoval server iDnes.cz v roce 2015, Vránova exekutorská firma tehdy zaměstnávala skoro dvě stě lidí, ročně obstarávala odhadem šedesát tisíc exekucí a patřila tak mezi největší v zemi. V celé České republice ročně proběhlo přes tři čtvrtě milionu exekucí.

Byl ve sporu s ministrem

Možná nejznámější český exekutor Vrána se v té době dostal do sporu s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO), jenž na něj podal kárnou žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu pro praktiky, kterých se Vránova exekutorská firma dopouštěla a čelila za to veřejné kritice. Vrána svou rezignací projednání kárné žaloby předešel. Ve funkci skončil na jaře 2016.

Stát vyhlásil válku králi exekutorů. Povel zní: Vrána musí skončit

„Rozhodl jsem se pro tento krok (rezignaci) po zralé úvaze. Jsem již unaven neustálým mediálním tlakem a útoky vůči mé osobě. Od samého počátku exekutorského úřadu se snažím pracovat tak, abych v maximální míře přispěl k co nejvyšší vymahatelnosti neuhrazených pohledávek. Dnešní doba však není těmto snahám příznivě nakloněna,“ uvedl tehdy Vrána.

Poslední rozloučení s Tomášem Vránou bude 5. ledna v obřadní síni olomouckého krematoria.

Autor: