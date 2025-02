Na klání mladých truhlářů míří první dívka. Jde o detaily a pečlivost, říká

Olomoucký kraj bude Kateřina reprezentovat příští měsíc na brněnském výstavišti. „Soutěží se na čas a přesnost a to mi zatím šlo,“ usmívá se šestnáctiletá učnice.

V prosinci Kateřina vyhrála krajské kolo. Kvalifikace klání odborných dovedností Truhlář 2024 vyžadovala vyrobit do pěti hodin dřevěný tác.

„Pět hodin hned uteče. Musíte si práci dobře rozvrhnout. Někdo nestihl limit. Mně se ale v rychlosti dařilo a zvládla jsem to ještě s rezervou,“ vrací se k semifinále, k němuž patřila i teoretická část.

Soutěžící dostali zhruba týden předem předlohu, podle které mohli trénovat. K dispozici pak měli žáci jen ruční nářadí.

„Každému dali dva delší kusy dřeva, které jsme si museli nakrátit a udělat z nich výrobek. Rozhodovaly fakt malé detaily v mírách, přesnosti spojů, pečlivosti,“ popisuje druhačka.

Buk a diplom

Podnos na kávu z bukového dřeva má Kateřina vystavený doma spolu s diplomem.

Ve třídě má ještě spolužačku, na Švehlovu střední školu polytechnickou Prostějov se přihlásily spolu, jedna dívka chodí o ročník výš.

„Holky nejsou úplná výjimka, ale jsme dost v menšině. Proč nás není víc? Možná je manuální práce nebaví nebo si myslí, že je to těžké. Přitom hodně věcí je na přesnost a ženy jsou na to možná pečlivější a detailnější práce jim jde,“ přemítá, proč bude teprve první účastnicí celostátního kola.

Finále klání se koná v březnu v Brně. Co ji tam čeká, to ovšem dívka zatím netuší.

Kateřinu Dvorskou to odmalička táhlo ke dřevu a truhlařina tak byla přirozená volba.

„Pořád jsem si hrála s nástroji, řezala pilkou, zkoušela něco vyrábět. Pak mne to na chvíli pustilo, když jsem se ale později rozhodovala, kam půjdu na školu, zvolila jsem obor na ‚Švehlovce‘, že by mě to mohlo bavit. A baví mě to moc,“ říká.

Před sebou má ještě jeden ročník, potom by ráda zkusila dvouletou nástavbu v Olomouci. Přemýšlí i o restaurování, práce se starým nábytkem vypadá lákavě.

Teď se pořád zdokonaluje v truhlářském řemesle. To kromě ručních technik zahrnuje i práci se stroji. CNC stroj předvrtá, vyfrézuje, vyřeže.

„Není to zase tolik jednoduché, ale znalosti už využívám ve firmě, kde jsem na praxi. Nechali si mě tam celý druhý ročník, pracuji právě na CNC vrtacím stroji. Je to zase trochu jiné než ve škole, například vrtáme vertikálně, jezdím i na montáže,“ přibližuje školní praxi, ke které má i stipendium.

Největší soutěžní přehlídka učňovského školství České ručičky existuje letos 17. rokem. Představuje dvě desítky řemesel a řemeslných oborů, které jsou ohroženy klesajícím zájmem o studium, přestože je jejich společenská potřebnost stále velmi vysoká.