Předchozí slevy si zájemci rozebrali za pouhý den a půl. Voucher lze využít při pobytu od minimálně dvou do nejvýše sedmi nocí.

Olomoucké hejtmanství na podporu cestovního ruchu znovu uvolní pět milionů korun, stejnou částku dá i Moravskoslezský kraj. Oba regiony navíc podpoří ještě stát.

„Po přičtení deseti milionů korun od ministerstva pro místní rozvoj bude k dispozici úctyhodných 20 milionů korun,“ vyzdvihl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO).

Poukazy začnou platit 15. září a vyčerpat je bude možné do konce listopadu.

„Je to předsezonní záležitost, abychom využili kapacity. Standard bude od dvou do sedmi dnů. Máme 300 korun příspěvek na hlavu. Věřím, že to zájemci využijí maximálně,“ prohlásil Okleštěk.

První vlnu voucherů využili zájemci téměř celou, Olomouckému kraji bude Sdružení cestovního ruchu Jeseníky vracet zhruba 50 tisíc korun.

„Je to dáno posledním víkendem, kdy někteří lidé nedorazili nebo si zkrátili pobyt,“ objasnil ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak. Uplatnit slevy šlo od začátku ledna do konce května.

Slevy přivedly do kraje 16 tisíc lidí

V Olomouckém kraji se v první vlně zapojilo 322 ubytovatelů, v Moravskoslezském kraji 121. Lidé vybrali téměř 4 700 voucherů, do hor zamířilo zhruba 16 tisíc návštěvníků.

„Tímto projektem se zásadně zvedá délka pobytu. Jeseníky měly průměr zhruba 3,7 noci, s vouchery je to 4,03 noci. Je to pro nás významný signál, že podpora funguje. Nejčastější nástup je ve středu, nejběžnějšími uživateli jsou rodiče ve věku 40 až 50 let s dětmi, tedy lidé v produktivním věku, kteří do hor jezdí za zábavou, přírodou, aktivním pohybem, lázeňstvím, wellnessem,“ vypočítal Rak.

Turisté měli zájem převážně o ubytování v horských chatách, chalupách a penzionech.

„Jeseníky jsou opět připraveny na návštěvníky, a to i v místech, kudy se prohnala ničivá povodeň,“ uvedl hejtmanův náměstek pro cestovní ruch Stanislav Binder (ANO). Dodal, že čtyřčlenná rodina může souhrnně ušetřit až 8 400 korun.