Drsná pomsta za výpověď z nájmu. Muž poničil vybavení bytu a pak ho zapálil

  12:04
Nepříjemné překvapení čekalo majitele bytu v domě stojícím v Tršicích na Olomoucku. Ten se rozhodl dát nájemníkovi výpověď a teď musí řešit poškozený byt se škodou ve stovkách tisíc korun. Dotyčný totiž situaci neunesl a rozhodl se pomstít.
Muž dostal výpověď z nájmu, v bytě poté poničil vybavení a také založil požár.
Muž dostal výpověď z nájmu, v bytě poté poničil vybavení a také založil požár. | foto: Policie ČR

Všechny složky integrovaného záchranného systému vyjely k nahlášenému požáru před pondělní půlnocí.

„Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů. Požár vznikl v jedné místnosti bytu, na místě byla jedna zraněná osoba, která se nadýchala zplodin. Hasiči jí poskytli první pomoc a poté předali do péče záchranné službě,“ uvedla mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.

Vyšetřovatelé hasičů a policie hned během prvotního ohledání po uhašení plamenů konstatovali, že oheň byl založen úmyslně. Devětačtyřicetiletý nájemník bytu, který byl i zmíněným zraněným člověkem, teď za to čelí trestnímu stíhání.

„Podle závěrů vyšetřování nejprve poškodil vybavení bytu a následně založil požár, který způsobil zakouření všech místností. Muž se nakonec k činu doznal, jeho motivem byla pravděpodobně výpověď z předmětného bytu, ze kterého se měl vystěhovat,“ shrnula policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Způsobená škoda je vyčíslena na téměř 300 tisíc korun, muži hrozí za trestný čin poškození cizí věci v krajním případě až rok vězení.

