Jedna za všechny, všechny za jednu. Tři princezny na Bouzově zachraňují království

Hlavními postavami pohádky jsou chytrá Sofie, odvážná Leona a krásná Flóra. „Čeká je cesta plná nástrah, dobrodružství a zdolávání nesnadných úkolů. Hlavní role získaly Josefína Marková, Dorota Šlajerová a Sára Černochová,“ uvedla Česká televize v tiskové zprávě.

Dále si v pohádce zahrají Josef Trojan, Klára Melíšková, Martin Pechlát, Cyril Dobrý, Anna Šišková, Vojtěch Vondráček nebo Michal Isteník.

„Scénář Tří princezen má napínavý příběh postavený na povahově rozdílných princeznách. Ano, se zlem budou tentokrát bojovat dívky, nikoliv princové. Právě ony genderově převrácené role s sebou nesou neotřelý způsob řešení některých zápletek v boji s krutou královnou Mortanou. Můžu divákům slíbit oblíbené herce, napětí, humor, krásné lokace a kostýmy a samozřejmě nebude chybět ani osudová láska,“ naznačila děj kreativní producentka ČT Kateřina Ondřejková.

Pro Tomáše Pavlíčka začalo s první klapkou natáčení v žánru, ve kterém filmař debutuje. „Pohádku režíruji poprvé a přiznávám, že to byl můj velký sen. Dobrou pohádku si definuji jako dobrodružný film s trochou humoru. Ten do děje rozhodně patří. A bude i ve Třech princeznách,“ uvedl autor oceňovaných snímků Parádně pokecal, Chata na prodej a Přišla v noci.

„Bude to příběh o výrazných hrdinkách, ne o hrdinech. A hlavní myšlenkou je spolupráce. Když si navzájem pomáháme, máme větší šanci řešit problémy, a v pohádce tak zachránit celý svět. Naše urozené slečny se řídí stejným mottem jako Tři mušketýři – Jedna za všechny, všechny za jednu,“ dodal režisér.

Chytrá, krásná, nebojácná

Příběh sepsala scenáristka, dramaturgyně a filmová publicistka Hana Cielová a Zdeněk Jecelín. Pro ústřední trojici vybrali spolu s režisérem nepříliš známé, ale mimořádně talentované herečky.

„Miluju fantasy, takže to, že mám na sobě dobový kostým a jezdím na koni, mě vtáhlo do role. Moje Sofie sice není nejstarší z princezen, ale chová se tak. Má být za tu rozumnou, rozvážnou. Dává pozor na sestry, které mají občas neshody. Je chytrá, zajímá se o alchymii a snaží se přijít na lektvar nesmrtelnost,“ popsala svou postavu Josefína Marková.

Její pohádkovou sestrou je Sára Černochová, pro kterou je to první herecká příležitost. „Moje první velká role před kamerou je princezna a za to jsem vděčná. Hraju Flóru, která je krásná, ovšem není nejbystřejší. Ale oblíbila jsem si ji,“ uvedla herečka.

Třetí princeznou – Leonou – je Dorota Šlajerová. „Je nebojácná, hodně odvážná a předurčila si, že s mečem v ruce ochrání svoje sestry. Takže jsem absolvovala nejen výuku jízdy na koni, ale také tréninky šermu, abych byla coby bojovnice maximálně věrohodná,“ prozradila.

Chystáte se podívat na pohádku Tři princezny? Ano. 11 Ne. 15

Pohádkovým princem Felixem bude Josef Trojan. „Felixe charakterizuje síla vnitřního světa, ze kterého se nechce dostat pryč, což vede k určitě rezignaci a nečinnosti, ale ve výsledku je těžké se na něj zlobit. Jde o moji první hereckou zkušenost s pohádkovým žánrem,“ přiznal.

Vánoční pohádku Tři princezny bude štáb Tomáše Pavlíčka natáčet třiadvacet dní. Mimo jiné i na zámku Hrubý Rohozec a na hradě Bouzov. Filmaři se podívají také do Tiských skal, do lomu Homolák, na Skryjská jezírka a s příběhem zavítají také do Malé a Velké Ameriky.