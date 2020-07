Opilý mladík bez řidičáku boural, traktorem odhodil auto na ženu s dítětem

Pětadvacetiletý mladík boural v neděli po sedmé večer v obci Třeština při průjezdu levotočivou zatáčkou.

„Nezvládl řízení a narazil do zaparkovaného auta, které tím posunul, a to poté narazilo do jednatřicetileté ženy s kočárkem. Ta i s dítětem upadla na trávník,“ popsala policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Mladík, který při snaze zabránit nehodě strhl řízení vlevo, následně ještě přejel silnici na druhou stranu, kde narazil do rohu rozestavěného domu.

„Přivolaní policisté u něj po nehodě provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, při které mu přístroj naměřil 1,86 promile,“ doplnila Neubauerová.

Hmotné škody na poničených autech a domu byly předběžně vyčísleny na 65 tisíc korun, žena byla i s dítětem byla převezena do nemocnice na vyšetření. Mladému neřidiči nyní hrozí pokuta, zákaz řízení a v krajním případě také až tříleté vězení.